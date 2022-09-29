Учені з'ясували, що собаки можуть розпізнавати стрес людини за запахом

Як зазначають експерти, їх дослідження проливає більше світла на наші стосунки із собаками і може покращити підготовку собак-помічників у розпізнаванні людей, які страждають на тривогу та ПТСР.

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Собаки не просто використовують свій ніс, щоб знайти залишки їжі на прилавку. Насправді їх ніс здатний виявляти досить важливу інформацію, таку як розпізнавання членів сім'ї, ідентифікація хижаків, розпізнавання предметів, орієнтація в місцевості й, звичайно ж, пошук їжі, пише Discover Magazine.

Однак, як показує нове дослідження учених, завдяки своєму нюху собаки також можуть визначати, коли люди відчувають стрес, ґрунтуючись на запахах, які ми виробляємо. Як зазначають експерти, їх дослідження проливає більше світла на наші стосунки із собаками і може покращити підготовку собак-помічників у розпізнаванні людей, які страждають на тривогу і посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

"Це дослідження показує, що собаки можуть розрізняти дихання і піт людини до та після стресової ситуації. Це відкриття свідчить про те, що гостра негативна психологічна реакція на стрес змінює запах нашого дихання/поту і що собаки здатні виявляти цю зміну", — підкреслили фахівці.

[ + – ] Учені не знають іншого виду тварин, більш тісно пов'язаного з людським суспільством, ніж собаки, одомашнення яких почалося 33 000 років тому

У широкому сенсі стрес — це фізіологічна та психологічна реакція, спричинена складною ситуацією, яку, як ми думаємо, ми не в змозі подолати.

Учені не знають іншого виду тварин, більш тісно пов'язаного з людським суспільством, ніж собаки, одомашнення яких почалося 33 000 років тому. І, як показує дослідження, цей тісний зв'язок між собаками та людьми допомагає при різних психологічних станах, таких як посттравматичний стресовий розлад, тривога та панічні атаки.

У процесі цього дослідження фахівці хотіли дізнатися, чи можуть собаки виявляти запахи стресу. В експерименті собаки мали відрізнити зразки запахів людей, що перебувають як у стресі, так і в розслабленому стані, а також абсолютно чисті контрольні зразки-плацебо.

[ + – ] Після експерти приводили собак і ті у 94% випадків змогли правильно вибирати стресові зразки

Перша група людей виконувала арифметичну задачу, а потім вчені вимірювали частоту їх серцевих скорочень та рівень артеріального тиску. Після цього експерти приводили собак і ті в 94% випадків змогли правильно вибирати стресові зразки.

"Цей відсоток виявився вищим за очікуваний. Хоча дослідження показує, що собаки можуть відчувати запах стресу, воно також показує тісний зв'язок між людьми і нашими улюбленими чотирилапами", — підсумували вчені.

Нагадаємо, що раніше експерти провели інше не менш цікаве дослідження. Так, вони з'ясували, що вовки виявляють прихильність до людей не гірше за собак. Ба більше, в деяких ситуаціях, люди допомагають їм почуватися в безпеці.