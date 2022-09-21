Не гірше за собак. Вчені виявили, що вовки можуть проявляти до людей прив'язаність

Коли справа доходить до прояву прив'язаності до людей, ми легко можемо собі уявити собаку, але не дику тварину, що відрізняється особливою вдачею. Однак нове дослідження вчених заперечує це уявлення.

Related video

Під час нового дослідження експерти зі Стокгольмського університету провели цікавий експеримент. Вони протестували 10 вовків та 12 собак у поведінковому тесті, щоб з'ясувати, чи можуть вовки на рівні собак виявляти прихильність до людей, пише News Wise.

Під час цього експерименту 23-тижневі вовки розрізняли знайому людину і незнайомця так само як і собаки, а в деяких ситуаціях навіть проявляли близькість, симпатію та увагу до знайомої людини. Щобільше, присутність знайомої людини діяла на них заспокійливо і була буфером від соціального стресу.

Нове дослідження підтверджує ідею про те, що вовки мають деякі риси, які колись вважалися винятковими тільки для собак.

Один з авторів дослідження докторка Хансен Уіт зі Стокгольмського університету хотіла зрозуміти, як одомашнення впливає на поведінку тварин. Щоб вивчити це, вона та її команда вирощували цуценят вовків та собак у віці від 10 днів і піддавали їх різним поведінковим тестам. В одному з таких тестів, для створення стресової ситуації, знайома для тварин людина та незнайомець по черзі входили та виходили з тестової кімнати.

Теорія, що лежить в основі тесту, спочатку розробленого для оцінки прихильності у немовлят, полягає в тому, що створення цього нестабільного середовища стимулюватиме поведінку прив'язаності, таку як пошук близькості.

Також експерти хотіли побачити, чи вовки та собаки можуть відрізнити знайому людину від незнайомця. Тобто чи проявляли вони більше прихильності та проводили більше часу, вітаючи та фізично контактуючи зі знайомою людиною, ніж із незнайомцем. Як виявилося, вовки та собаки робили це однаково, вказуючи на те, що ця здатність не є унікальною для собак і вона не розвинулася у них спеціально.

"Нам було цілком зрозуміло, що вовки, як і собаки, віддавали перевагу знайомій людині незнайомцю. Однак примітним було також і те, що коли знайома людина знову входила в тестову кімнату, рівень стресу у вовків значно знижувався", — підсумували автори дослідження.

Нагадаємо, що раніше фахівці провели інше не менш цікаве дослідження. Так, вони дізналися, що робить мордочки собак такими привабливими і викликає у нас захоплення. Як виявилося, вся справа в анатомічних особливостях чотирилапих, у яких м'язові волокна керуються механізмами, подібними до людських. Саме через схожість з нами у людей тануть серця від улюблених собак.