Учені з'ясували, що робить мордочки собак такими привабливими

Усі ми знаємо, який у собак чарівний милий погляд, від якого неможливо відірватися, і як показало нове дослідження, люди приклали до цього свою руку.

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Причина, через яку фізіологічно неможливо встояти перед чарівністю собачих мордочок, залежить від анатомічних особливостей тварин, у яких м'язові волокна керовані механізмами, подібними до людських, пише Sci News.

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Такого висновку дійшли вчені з Університету Дюкейна в Піттсбурзі. Команда під керівництвом Енн Берроуз і Медісен Омстед досліджувала мімічні м'язи, які використовуються для формування виразів обличчя. У людей цими м'язами рухають волокна, які швидко скорочуються та втомлюються, що ускладнює збереження одного й того самого виразу протягом тривалого часу.

Учені порівняли волокна, відповідальні за ці прояви, у зразках, взятих у вовків і свійських собак. Такий підхід виявив, що для обох тварин характерні м'язи, що швидко скорочуються, але в собак відсоток цих волокон значно вищий, що дозволяє чотирилапим точніше імітувати наш вираз обличчя або, принаймні, дивитися на нас так, що наші серця починають танути.

[ + – ] Крім того, згідно з результатами дослідження, люди теж зробили свій внесок у чарівний милий погляд собак завдяки тисячолітньому селекційному розведенню

Крім того, згідно з результатами дослідження, люди теж зробили свій внесок у чарівний погляд собак завдяки тисячолітньому селекційному розведенню.

"Наші чотирилапі друзі встановили особливий зв'язок з людьми, розвиваючи здібності, які не мають інші ссавці", — розповіли вчені.

Відмінності між собаками та вовками можуть пояснити легкість спілкування із собаками. У процесі одомашнення люди вибірково розводили собак на основі схожих із ними виразів облич, що ще більше сприяло взаємозв'язку з нашими чотирилапими друзями.

Дослідники роблять висновок, що будуть потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити їхні результати, але гіпотези команди можуть пролити нове світло на анатомічні відмінності між собаками та вовками.

Нагадаємо, що нещодавно вчені з'ясували, чому собаки висовують голову з машин. Як виявилося, причина — неймовірно сильний нюх собак і бажання відчути якнайбільше запахів.