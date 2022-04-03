Вчені розповіли, чому собаки висовують голову з машини

Незважаючи на те, що собаки, що виглядають з вікон, дуже милі, варто пам'ятати, що вони можуть отримати різні травми та пошкодження.

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Хоча в суспільстві ніколи не буде єдиної думки про те, хто краще — собаки або кішки (і не може і не повинно бути, і ті, й інші чудові), любителі чотирилапих вихованців, як правило, сходяться в одному — собак часто вважають більш вільними і дурнішими, ніж кішки, пише MetLive.

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Іноді собаки дуже дивують своєю поведінкою. Вони можуть без жодної причини влаштовувати 15-хвилинні сеанси шаленого бігу, радісно грати в брудних калюжах і висовувати голови з відкритих вікон автомобілів, здавалося б, заради чистої, неприборканої та розкутої радості життя. Остання поведінка, як скаже вам будь-хто, хто зазнав неприємних відчуттів від сильного вітру, що дме в обличчя, здається досить дивним. Проте собакам це подобається.

Але чому вони це роблять, чим це може бути небезпечно і чи безпечно взагалі дозволяти вашому вихованцю це робити? Давайте про все по порядку.

[ + – ] Цікаво, що причина, чому більшості собак подобається висовувати голову з вікна не має нічого спільного з насолодою пейзажем або відчуттям вітру

Чому собаки висовують голову у вікно?

Цікаво, що причина, чому більшості собак подобається висовувати голову з вікна не має нічого спільного з насолодою пейзажем або відчуттям вітру. Головна причина, через яку собаки так поводяться, полягає в запахах.

Собаки мають неймовірний нюх, маючи приблизно 300 мільйонів нюхових рецепторів. Для порівняння, у людини їх 6 мільйонів. Це означає, що здатність чотирилапих відчувати запахи та обробляти їх — у 10 000-100 000 разів вища, ніж у людей.

Саме для того, щоб насолодитися нескінченною кількістю нових та цікавих запахів, що проносяться повз, собаки під час поїздки висовують голову з вікна. Більше того, зверніть увагу на те, як вони видихають. Спосіб видиху собак помітно відрізняється від людського та дозволяє продовжувати відчувати при видиху нові запахи.

Незважаючи на те, що собаки, що виглядають з вікон, дуже милі, варто пам'ятати, що вони можуть отримати різні травми та пошкодження.

[ + – ] Найбільш очевидна потенційна небезпека, якщо ваш собака висовує голову з вікна, полягає в тому, що він може випасти з машини.

Небезпеки, які можуть очікувати вашого вихованця включають:

Ризик падіння

Найбільш очевидна потенційна небезпека, якщо ваш собака висовує голову з вікна, полягає в тому, що він може випасти з машини. Це особливо стосується маленьких псів, адже що менше собака, то легше вона зможе пролізти через вікно автомобіля. Якщо ваш улюбленець випаде з машини, він може серйозно постраждати або не вижити.

Літаюче сміття

Висовуючи голову з вікна, собака також може отримати травму від сміття, що розлітається. В автомобілях встановлюють вітрове скло не просто так, а щоб захистити нас від бруду, пилу, комах, каміння та інших об'єктів, які можуть літати в повітрі.

[ + – ] Ваш вихованець може виглядати дуже мило, коли його вуха майорять на вітрі. Але сильний вітер може призвести до пошкодження вушних раковин тварини.

Пошкодження вух

Ваш вихованець може виглядати дуже мило, коли його вуха майорять на вітрі. Але сильний вітер може призвести до пошкодження вушних раковин тварини. Це вже не мило, а дуже небезпечно.

Чи варто взагалі дозволяти собаці висувати голову з вікна?

Багатьом псам, безумовно, подобається висовувати голову з вікна, щоб насолодитися всіма запахами та звуками. Тим не менш, як відповідальний власник домашніх тварин, ви повинні забезпечити безпеку свого собаки. І якщо ваш собака висовує голову з вікна, це може поставити вашого улюбленця в небезпечну ситуацію. Тож краще — не ризикуйте.