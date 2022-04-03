Ученые рассказали, почему собаки высовывают голову из машины

Несмотря на то, что собаки, выглядывающие из окон, очень милые, стоит помнить о том, что они могут получить различные травмы и повреждения.

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Хотя в обществе никогда не будет единого мнения о том, кто лучше — собаки или кошки (и не может и не должно быть, и те, и другие великолепны), любители четырехлапых питомцев, как правило, сходятся в одном — собак часто считают более свободными и глупыми, чем кошки, пишет MetLive.

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Иногда собаки очень удивляют своим поведением. Они могут без всякой причины устраивать 15-минутные сеансы безумного бега, радостно играть в грязных лужах и высовывать головы из открытых окон автомобилей, казалось бы, ради чистой, необузданной и раскованной радости жизни. Последнее поведение, как скажет вам любой, кто испытал неприятные ощущения от сильного ветра, дующего в лицо, кажется довольно странным. Тем не менее собакам это нравится.

Но почему они это делают, чем это может быть опасно и безопасно ли вообще позволять вашему питомцу это делать? Давайте обо всем по порядку.

[ + – ] Интересно, что причина, по которой большинству собак нравится высовывать голову из окна не имеет ничего общего с наслаждением пейзажем или ощущением ветра

Почему собаки высовывают голову в окно?

Интересно, что причина, по которой большинству собак нравится высовывать голову из окна не имеет ничего общего с наслаждением пейзажем или ощущением ветра. Главная причина, по которой собаки так себя ведут, заключается в запахах.

Собаки обладают невероятным обонянием, имея примерно 300 миллионов обонятельных рецепторов. Для сравнения, у человека их 6 миллионов. Это означает, что способность четырехлапых чувствовать запахи и обрабатывать их — в 10 000-100 000 раз выше, чем у людей.

Именно для того, чтобы насладиться бесконечным количеством новых и интересных запахов, проносящихся мимо, собаки во время поездки высовывают голову из окна. Более того, обратите внимание на то, как они выдыхают. Способ выдоха собак заметно отличается от человеческого и позволяет продолжать чувствовать при выдохе новые запахи.

Несмотря на то, что собаки, выглядывающие из окон очень милые, стоит помнить о том, что они могут получить разные травмы и повреждения.

[ + – ] Наиболее очевидная потенциальная опасность, если ваша собака высовывает голову из окна, заключается в том, что она может выпасть из машины

Опасности, которые могут ожидать вашего питомца включают следующее:

Риск падения

Наиболее очевидная потенциальная опасность, если ваша собака высовывает голову из окна, заключается в том, что она может выпасть из машины. Это особенно касается маленьких псов, ведь чем меньше собака, тем легче она сможет пролезть через окно автомобиля. Если ваш любимец выпадет из машины, он может серьезно пострадать или вовсе не выжить.

Летающий мусор

Высовывая голову из окна, собака также может получить травму от разлетающегося мусора. В автомобилях устанавливают ветровые стекла не просто так, а чтобы защитить нас от грязи, пыли, насекомых, камней и других объектов, которые могут парить в воздухе.

[ + – ] Ваш питомец может выглядеть очень мило, когда его уши развеваются на ветру. Но сильный ветер может привести к повреждению ушных раковин животного

Повреждение ушей

Ваш питомец может выглядеть очень мило, когда его уши развеваются на ветру. Но сильный ветер способен привести к повреждению ушных раковин животного. Это уже никак не мило, а очень опасно.

Стоит ли вообще позволять собаке высовывать голову из окна?

Многим псам, безусловно, нравится высовывать голову из окна, чтобы насладиться всеми запахами и звуками. Тем не менее, как ответственный владелец домашнего животного, вы должны обеспечить безопасность своей собаки. И если ваша собака высовывает голову из окна, это может поставить вашего питомца в опасную ситуацию. Так что лучше — не рискуйте.