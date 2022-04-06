Ученые выяснили, что делает мордашки собак такими привлекательными

Все мы знаем, какой у собак завораживающее милый взгляд, от которого нереально оторваться, и как показало новое исследование, люди приложили к этому свою руку.

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Причина, по которой физиологически невозможно устоять перед очаровательностью собачьих мордочек, зависит от анатомических особенностей животных, у которых мышечные волокна управляются механизмами, сходными с человеческими, пишет Sci News.

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К такому выводу пришли ученые из Университета Дюкейна в Питтсбурге. Команда под руководством Энн Берроуз и Мэдисен Омстед исследовала мимические мышцы, которые используются для формирования выражений лица. У людей эти мышцы приводятся в движение волокнами, которые быстро сокращаются и утомляются, что затрудняет сохранение одного и того же выражения в течение длительного времени.

Ученые сравнили волокна, ответственные за эти проявления, в образцах, взятых у волков и домашних собак. Такой подход выявил, что для обоих животных характерны быстросокращающиеся мышцы, но у собак процент этих волокон значительно выше, что позволяет четырехлапым более точно имитировать наше выражение лица или, по крайней мере, смотреть на нас так, что наши сердца начинают таять.

[ + – ] Кроме того, согласно результатам исследования, люди тоже внесли свой вклад в неотразимо милый взгляд собак благодаря тысячелетнему селекционному разведению

Кроме того, согласно результатам исследования, люди тоже внесли свой вклад в неотразимо милый взгляд собак благодаря тысячелетнему селекционному разведению.

"Наши четвероногие друзья, установили особую связь с людьми, развивая способности, которыми не обладают другие млекопитающие", — рассказали ученые.

Различия между собаками и волками могут объяснить легкость общения с собаками. В процессе одомашнивания люди выборочно разводили собак на основе схожих с ними выражений лиц, что еще больше способствовало взаимосвязи с нашими четвероногими друзьями.

Исследователи заключают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы подтвердить их результаты, но гипотезы команды могут пролить новый свет на анатомические различия между собаками и волками.

Напомним, что недавно ученые выяснили, почему собаки высовывают голову из машин. Как оказалось, всему причной невероятно сильное обоняние собак и желание почувствовать как можно больше запахов.