Ученые выяснили, что делает мордашки собак такими привлекательными
Все мы знаем, какой у собак завораживающее милый взгляд, от которого нереально оторваться, и как показало новое исследование, люди приложили к этому свою руку.
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Причина, по которой физиологически невозможно устоять перед очаровательностью собачьих мордочек, зависит от анатомических особенностей животных, у которых мышечные волокна управляются механизмами, сходными с человеческими, пишет Sci News.
К такому выводу пришли ученые из Университета Дюкейна в Питтсбурге. Команда под руководством Энн Берроуз и Мэдисен Омстед исследовала мимические мышцы, которые используются для формирования выражений лица. У людей эти мышцы приводятся в движение волокнами, которые быстро сокращаются и утомляются, что затрудняет сохранение одного и того же выражения в течение длительного времени.
Ученые сравнили волокна, ответственные за эти проявления, в образцах, взятых у волков и домашних собак. Такой подход выявил, что для обоих животных характерны быстросокращающиеся мышцы, но у собак процент этих волокон значительно выше, что позволяет четырехлапым более точно имитировать наше выражение лица или, по крайней мере, смотреть на нас так, что наши сердца начинают таять.
Кроме того, согласно результатам исследования, люди тоже внесли свой вклад в неотразимо милый взгляд собак благодаря тысячелетнему селекционному разведению.
"Наши четвероногие друзья, установили особую связь с людьми, развивая способности, которыми не обладают другие млекопитающие", — рассказали ученые.
Различия между собаками и волками могут объяснить легкость общения с собаками. В процессе одомашнивания люди выборочно разводили собак на основе схожих с ними выражений лиц, что еще больше способствовало взаимосвязи с нашими четвероногими друзьями.
Исследователи заключают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы подтвердить их результаты, но гипотезы команды могут пролить новый свет на анатомические различия между собаками и волками.
Напомним, что недавно ученые выяснили, почему собаки высовывают голову из машин. Как оказалось, всему причной невероятно сильное обоняние собак и желание почувствовать как можно больше запахов.