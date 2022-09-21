Не хуже собак. Ученые обнаружили, что волки могут проявлять к людям привязанность

Когда дело доходит до проявления привязанности к людям, мы легко можем себе представить собаку, но не дикое животное, отличающееся особым нравом. Однако новое исследование ученых оспаривает это представление.

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В ходе своего нового исследования эксперты из Стокгольмского университета провели интересный эксперимент. Они протестировали 10 волков и 12 собак в поведенческом тесте, чтобы выяснить, могут ли волки на уровне собак проявлять привязанность к людям, пишет News Wise.

Во время этого эксперимента 23-недельные волки различали знакомого человека и незнакомца так же, как и собаки, а в некоторых ситуациях даже проявляли близость, симпатию и внимание к знакомому человеку. Более того, присутствие знакомого человека действовало на них успокаивающе и было неким буфером от социального стресса.

Новое исследование подтверждает идею о том, что волки владеют некоторыми чертами, которые когда-то считались исключительными только для собак.

Один из авторов исследования доктор Хансен Уит из Стокгольмского университета хотела понять, как одомашнивание влияет на поведение животных. Чтобы изучить это, она и ее команда растили щенков волков и собак в возрасте от 10 дней и подвергали их различным поведенческим тестам. В одном из таких тестов, для создания стрессовой ситуации, знакомый для животных человек и незнакомец по очереди входили и выходили из тестовой комнаты.

Теория, лежащая в основе теста, первоначально разработанного для оценки привязанности у младенцев, заключается в том, что создание этой нестабильной среды будет стимулировать поведение привязанности, такое как поиск близости.

Также эксперты хотели увидеть, могут ли волки и собаки отличить знакомого человека от незнакомца. То есть проявляли ли они больше привязанности и проводили больше времени, приветствуя и физически контактируя со знакомым человеком, чем с незнакомцем. Как оказалось, волки и собаки делали это в равной степени, указывая на то, что эта способность не является уникальной для собак и она не развилась у них специально.

"Нам было совершенно ясно, что волки, как и собаки, предпочитали знакомого человека незнакомцу. Однако примечательным было также и то, что, когда знакомый человек, снова входил в тестовую комнату, уровень стресса у волков значительно снижался", — заключили авторы исследования.

Напомним, что ранее специалисты провели другое не менее интересное исследование. Так, они узнали, что делает мордашки собак такими привлекательными и вызывает у нас восторг. Как оказалось, все дело в анатомических особенностей четырехлапых, у которых мышечные волокна управляются механизмами, сходными с человеческими. Именно из-за сходства с нами у людей таяют сердца от любимых собак.