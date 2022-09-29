Ученые выяснили, что собаки могут распознавать стресс человека по запаху

Как отмечают эксперты, их исследование проливает больше света на наши отношения с собаками и может улучшить подготовку собак-помощников в распознавании людей страдающих тревогой и ПТСР.

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Собаки не просто используют свой нос, чтобы найти остатки пищи на прилавке. На самом деле их нос способен обнаруживать довольно важную информации, такую как распознавание членов семьи, идентификация хищников, распознавание предметов, ориентация в местности, и, конечно же, поиск пищи, пишет Discover Magazine.

Однако, как показывает новое исследование ученых, благодаря своему обонянию собаки также могут определять, когда люди испытывают стресс, основываясь на запахах, которые мы производим. Как отмечают эксперты, их исследование проливает больше света на наши отношения с собаками и может улучшить подготовку собак-помощников в распознавании людей страдающих тревогой и посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

"Это исследование показывает, что собаки могут различать дыхание и пот человека до и после стрессовой ситуации. Это открытие говорит нам о том, что острая негативная психологическая реакция на стресс изменяет запах нашего дыхания/пота и что собаки способны обнаруживать это изменение", — подчеркнули специалисты.

[ + – ] Ученые не знают другого вида животных, более тесно связанного с человеческим обществом, чем собаки, одомашнивание которых началось 33 000 лет назад

В широком смысле стресс — это физиологическая и психологическая реакция, вызванная сложной ситуацией, которую, как мы думаем, мы не в состоянии преодолеть.

Ученые не знают другого вида животных, более тесно связанного с человеческим обществом, чем собаки, одомашнивание которых началось 33 000 лет назад. И, как показывает исследование, эта тесная связь между собаками и людьми помогает при разных психологических состояниях, таких как посттравматическое стрессовое расстройство, тревога и панические атаки.

В ходе этого конкретного исследования специалисты хотели узнать, могут ли собаки обнаруживать запахи стресса. В эксперименте собакам предстояло отличить образцы запахов людей, находящихся как в стрессе, так и в расслабленном состоянии, а также абсолютно чистые контрольные образцы-плацебо.

[ + – ] После эксперты приводили собак и те в 94% случаев смогли правильно выбирать стрессовые образцы

Первая группа людей выполняла арифметическую задачу, а затем ученые измеряли частоту их сердечных сокращений и уровень артериального давления. После эксперты приводили собак и те в 94% случаев смогли правильно выбирать стрессовые образцы.

"Этот процент оказался выше ожидаемого. Хотя исследование показывает, что собаки могут ощущать запах стресса, оно также показывает тесную связь между людьми и нашими любимыми четырехлапами", — заключили ученые.

Напомним, что ранее эксперты провели другое не менее интересное исследование. Так, они выяснили, что волки проявляют привязанность к людям не хуже собак. Более того, в некоторых ситуация, люди помогают им чувствовать себя в безопасности.