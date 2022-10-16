Особый стиль воспитания влияет на то, какой вырастет ваша собака: в чем секрет
Ваш домашний любимец станет более жизнерадостным и спокойным, если следовать определенным правилам во время его воспитания.
Американские ученые считают, что то, как вы воспитываете свою собаку, напрямую влияет на то, какой она вырастет. Если человек всегда внимательно относится к потребностям своего домашнего любимца и правильно реагирует на поведение собаки, то она становится более жизнерадостной, более общительной, спокойной и умной, пишет ScienceAlert.
Уже давно известно о том, что стиль воспитания детей влияет на их развитие и то, кем они станут, когда вырастут. Ученые из Университета штата Орегон, США, считают, что подобное влияние воспитания также присутствует и в отношениях между людьми и собаками.
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Ученые пригласили для участия в исследовании 50 владельцев собак, которые предварительно рассказали о том, как они воспитывают своих домашних питомцев. По результатам опроса, ученые разделили владельцев собак на три группы, в зависимости от стиля их воспитания:
- Группа с присутствием авторитетного воспитания, то есть с наличием больших ожиданий и высокой ответной реакцией;
- Группа с присутствием авторитарного стиля, то есть с наличием больших ожиданий и низкой ответной реакцией;
- Группа с присутствием снисходительного воспитания, то есть с наличием небольших ожиданий, но с высокой ответной реакцией.
После этого ученые провели несколько поведенческих тестов, чтобы выяснить насколько собаки привязаны к своим хозяевам, насколько они социализированы и насколько хорошо у собак происходит взаимодействие с человеком.
Как показали тесты, наилучшие результаты показали собаки, к которым применялся авторитетный стиль воспитания. Эти домашние любимцы были более привязаны к своему владельцу, более общительны и могли выполнять разные задания абсолютно без проблем. В частности, с успешным выполнением заданий, что является показателем более высокого умственного развития, не справились собаки из авторитарной и снисходительной группы.
По словам ученых, при авторитетном стиле воспитания собаки ощущают большую поддержку от своих хозяев, а потому чувствуют в себе большую уверенность.
"Поведение и развитие собак во взрослом возрасте напрямую зависит от стиля их воспитания. Это влияет на познание мира собаками, на их ум и общее развитие. Это говорит о том, что люди, которые уделяют много времени на то, чтобы понять, чего хочет собака и удовлетворяют ее потребности, скорее всего будут иметь надежного друга, жизнерадостную и спокойную собаку", — говорит Моник Уделл из Университета штата Орегон.
По словам ученых, в отношениях между владельцем и собакой играет важную роль эмоциональная связь, как и между родителями и детьми. Но ученые планируют и далее продолжать свое исследование и увеличить выборку респондентов, чтобы возможно узнать еще что-то новое о взаимодействии собак и человека и его влиянии на домашних любимцев.
Как уже писал Фокус, новое исследование показало, что собак нужно гладить как можно чаще, ведь это положительно влияет на мозг человека.
Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, что собаки могут распознавать стресс человека по запаху.