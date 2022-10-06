Не проходьте повз. Вчені радять гладити собак за будь-якої можливості — позитивно впливає на мозок

Цікаве дослідження показало, що взаємодія з чотирилапими виявляє чудовий ефект на нашу лобову частку.

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Не секрет, що взаємодія з тваринами, як правило, робить нас щасливішими, спокійнішими та умиротвореними. Однак нове дослідження показує, що фізична взаємодія з чотирилапими також впливає на активність нашого мозку, пише Science Alert.

У новому дослідженні взяли участь 19 людей, три собаки і один іграшковий лев на прізвисько Лео. Зазначимо, що в експериментах не залучали господарів тварин, лише незнайомих їм людей.

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Кожний з учасників мав взяти участь у 6 експериментах. У половині з них залучили собак різних порід (джек-рассел-тер'єр, 6 років; золотистий ретривер і голдендудль, по 4 роки), в іншій половині — один плюшевий лев, усередині якого була грілка з водою, щоб наблизити його температуру до температури тварин.

У кожному з експериментів випробуваним пропонували виконати п'ять простих взаємодій — нейтральне, спостереження, відчуття, погладжування та знову нейтральне. Під час цих дій вчені використовували спеціальний пристрій для відстеження активності на 19 ділянках префронтальної кори.

Проаналізувавши отримані дані, вчені дійшли висновку, що фізичний контакт із собаками підвищує активність головного мозку людини у частках, які відповідають за соціальні та емоційні взаємодії. Водночас вчені зауважили, що взаємодія із плюшевим Лео не дає такого ефекту.

Цікаво, що чим довшою була взаємодія з твариною, тим вищою була активність мозку. Вона також зберігалася у період, коли собаки вже не було поряд. Вчені вважають, що погладжування собаки може активувати більше процесів уваги та сильніше емоційне збудження, ніж ми могли б припустити.

У попередніх дослідженнях вчені вже довели, що контакт із собаками здатний знизити рівень стресу, артеріальний тиск і навіть частоту серцевих скорочень. Тепер ми знаємо, що він може впливати на наш емоційний стан.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, як собаки сприймають свої іграшки.