Учені розповіли, як собаки сприймають свої іграшки

Як виявилося, для цього чотирилапі використовують різні органи чуття.

У своєму новому дослідженні експерти намагалися з'ясувати, про що думають собаки, принаймні, що вони думають про свої іграшки. Вчені вивчали, як собаки ідентифікують свої іграшки на основі таких відчуттів як нюх, зір і навіть текстура.

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Під час експерименту експерти виявили, що собаки здатні розрізняти свої іграшки. Крім того, вони можуть шукати конкретні іграшки, які просили дослідники, з урахуванням різних почуттів.

Група вчених припустила, що відчуття, які собаки використовують для ідентифікації об'єктів, відображають те, як ці об'єкти уявляються в їхній свідомості.

[ + – ] Якщо нам вдасться зрозуміти, які органи чуття використовують собаки при пошуку іграшки, ми зможемо зрозуміти, як вони про них думають

"Якщо нам вдасться зрозуміти, які органи почуттів використовують собаки при пошуку іграшки, ми зможемо зрозуміти, як вони про них думають", — пояснює один із авторів дослідження Шейні Дрор із Будапештського університету імені Лоранда Етвеша.

В одному з попередніх досліджень фахівці дізналися, що собаки можуть запам'ятовувати назви предметів. Отже, ви можете навчити свого собаку, що таке плюшевий ведмедик, що таке жаба, ґрунтуючись на іграшці, яку ви їй даєте.

Одна ключова річ, яку відзначили дослідники, полягає в тому, що собаки використовують різні відчуття, коли думають про свої іграшки. Наприклад, у більшості випадків, щоб знайти іграшки при світлі, піддослідні собаки використовували зір. Однак при завданнях у темряві вони перемикалися на нюх і сенсорику.

Розуміння того, як собаки думають про свої іграшки, може здатися чимось неважливим. Але насправді це відіграє значно більшу роль у тому, що ми знаємо про наших чотирилапих друзів.

[ + – ] Собаки звертають увагу на особливості іграшок, із якими вони грають

Крім того, дослідники змогли визначити, що собаки звертають увагу на особливості іграшок, із якими вони грають. Причому, навіть якщо вони граються з ним недовго.

У результаті вчені дійшли висновку, що собаки створюють образ іграшки у своєму розумі, і цей образ може включати запах, зовнішній вигляд та інші особливості. З цією інформацією в майбутньому ми зможемо почати дізнаватися більше про те, як собаки думають і про інші речі.

Нагадаємо, що раніше дослідники змогли дізнатися, чому пси стали найкращими друзями людей. Як виявилося, велику роль цьому процесі зіграли генні мутації, які знизили рівень стресу та зробили цуценят розслабленішими при взаємодії з людьми.

Також експерти розповіли, як зрозуміти, що ваш собака вас любить. Як відзначають учені, якщо ваш вихованець жваво реагує на ваше ім'я, охороняє вас, поки ви їсте, приносить вам речі, які потрібно "полагодити", треться об вас мордою та лізе до вас із обіймами, значить, він безперечно вас обожнює.