Вони в захваті: вчені з'ясували, як зрозуміти, що собака вас любить

Собаки неймовірно милі, добрі та дбайливі тварини. Але, якщо ви не впевнені в любові свого вихованця, експерти представили кілька способів її розпізнати.

Хоча собаки не можуть висловити свою любов словами, у них є безліч інших способів показати свою турботу, пише Insider.

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Якщо ви хвилюєтеся, чи достатньо ваш улюбленець любить вас, то ось кілька способів, якими чотирилапі показують, що довіряють вам і люблять вас:

Собака жваво реагує на ваше ім'я

[ + – ] Багато собак відгукуються на імена власників

Не дивно, що домашні тварини можуть запам'ятовувати свої імена, але багато собак також відгукуються на імена власників.

Джеймі Річардсон, ветеринар із компанії Small Door Veterinary, зазначив, що собаки часто приходять у захват, коли згадуються імена їхніх улюблених господарів.

"Згодом собаки вчаться розпізнавати людські імена. Якщо вони чують ім'я свого власника, якого немає поруч, вони приходять у захват від думки, що він може зараз з'явитися", — розповів Річардсон.

Пес охороняє вас, поки ви їсте

Собаки часто хочуть захистити тих, кого вони люблять, навіть якщо реальної загрози немає. Так деякі собаки показують, що люблять своїх господарів, забезпечуючи їхню "безпеку", поки ті їдять або відпочивають.

"Така поведінка часто є ознакою того, що собака відчуває, що ви належите до її зграї. Собака, яка охороняє, може сидіти поруч зі столом, відвернувшись від вас, поки ви їсте, або стояти прямо перед іншою твариною, якщо ви сидите поруч", — каже антропозоологиня Мішель Л. Шидловскі.

Тварина приносить вам речі, які потрібно "відремонтувати"

[ + – ] Деякі собаки демонструють довіру до своїх господарів, надаючи їм "зламані" предмети

Як додала антропозоологиня Мішель Л. Шидловскі з Beacon College, деякі собаки демонструють довіру до своїх господарів, підносячи їм "зламані" предмети.

Так, наприклад, собака може принести своєму власнику мертву тварину або зламану іграшку та скиглити, щоб господар вирішив проблему.

Вихованець треться об вас мордою

Сара Очоа, ветеринарка та консультантка з DogLab, додала, що багато цуценят показують, що люблять свого господаря, тручися об нього мордочкою.

"Це поширений спосіб показати прихильність. Тручися об вас своєю мордою, ваш собака відзначає вас як свого", — заявила Очоа.

Але якщо ваш пес треться мордою об усе, що потрапляє в його поле зору, варто поговорити з ветеринаром про можливі проблеми зі шкірою, такі як кліщі або інфекція.

Чотирьохлапий лізе до вас із обіймами

[ + – ] Як і люди, собаки використовують обійми, щоб стати ближчими до інших

Як і люди, собаки використовують обійми, щоб стати ближче до інших, тому, якщо ваш вихованець хоче обійматися, він, імовірно, відчуває до вас любов.

"Ніжні дотики та притискання носом імітують материнську прихильність між цуценятами та їхніми рідними мамами. Крім того, ці фізичні дії викликають виділення гормону любові та прихильності, окситоцину", — наголосила Ребекка Грінштейн, ветеринарка та медична консультантка з Rover.

Собака уважно дивиться на вас

Ребекка Грінштейнт розповіла, що тривале пильне спостереження собак — це спроба зблизитися.

"З наймолодшого віку собаки прагнуть встановити зоровий контакт із людиною, що може бути ознакою прихильності", — наголосила Грінштейн.