Они приходят в восторг: ученые выяснили, как понять, что собака вас любит

Собаки невероятное милые, добрые и заботливые животные. Но, если вы не уверены в любви своего питомца, эксперты представили несколько способов ее распознать.

Хотя собаки не могут выразить свою любовь словами, у них есть множество других способов показать свою заботу, пишет Insider.

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Если вы переживаете, достаточно ли ваш питомец любит вас, то вот несколько способов, которыми четырехлапые показывают, что доверяют вам и любят:

Собака живо реагирует на ваше имя

[ + – ] Многие собаки откликаются на имена владельцев

Неудивительно, что домашние животные могут запоминать свои имена, но многие собаки также откликаются на имена владельцев.

Джейми Ричардсон, ветеринар из компании Small Door Veterinary, отметил, что собаки часто приходят в восторг, когда упоминаются имена их любимых хозяев.

"Со временем собаки учатся распознавать человеческие имена. Если они слышат имя своего владельца, которого нет рядом, они приходят в восторг от мысли, что он может сейчас появиться", — рассказал Ричардсон.

Пес охраняет вас, пока вы едите

Псы часто хотят защитить тех, кого они любят, даже если реальной угрозы нет. Так некоторые собаки показывают, что любят своих хозяев, обеспечивая их "безопасность", пока те едят или отдыхают.

"Такое поведение часто является признаком того, что собака чувствует, что вы принадлежите к ее стае. Охраняющая собака может сидеть рядом со столом, отвернувшись от вас, пока вы едите, или стоять прямо перед другим животным, если вы сидите рядом", — говорит антропозоолог Мишель Л. Шидловски.

Животное приносит вам вещи, которые нужно "починить"

[ + – ] Некоторые собаки демонстрируют доверие к своим хозяевам, преподнося им "сломанные" предметы

Как добавила антропозоолог Мишель Л. Шидловски из Beacon College, некоторые собаки демонстрируют доверие к своим хозяевам, преподнося им "сломанные" предметы.

Так, например, собака может принести своему владельцу мертвое животное или сломанную игрушку и скулить, чтобы хозяин решил проблему.

Питомец трется о вас мордой

Сара Очоа, ветеринар и консультант из DogLab, добавила, что многие щенки показывают, что любят своего хозяина, потирая его мордочкой.

"Это распространенный способ показать привязанность. Потирая вас своей мордой, ваша собака отмечает вас как своего", — заявила Очоа.

Но вот, если ваш пес трется мордой обо все, что попадает в его поле зрения, стоит поговорить с ветеринаром о возможных проблемах с кожей, таких как клещи или инфекция.

Четырехлапый лезет к вам с объятиями

[ + – ] Как и люди, собаки используют объятия, чтобы стать ближе к другим

Как и люди, собаки используют объятия, чтобы стать ближе к другим, поэтому, если ваш питомец хочет обниматься, он, вероятно, чувствует к вам любовь.

"Нежные прикосновения и прижимания носом имитируют материнскую привязанность между щенками и их родными мамами. Кроме того, эти физические действия вызывают выделение гормона любви и привязанности, окситоцина", — подчеркнула Ребекка Гринштейн, ветеринар и медицинский консультант из Rover.

Собака пристально смотрит на вас

Ребекка Гринштейн рассказала, что продолжительное пристальное наблюдение собак — это попытка сблизиться.

"С самого юного возраста собаки стремятся установить зрительный контакт с человеком, что может быть признаком привязанности", — подчеркнула Гринштейн.