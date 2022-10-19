Ученые обнаружили у собак необычную способность: они осуждают хозяев за глупости

Собаки в тайне осуждают человека за то, что он делает глупости. Но есть один важный нюанс.

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Если вы заметили у своего домашнего любимца "косой взгляд", то может показаться, что собака осуждает ваши действия. Японские ученые считают, что вам это не кажется, а на самом деле так и есть. Но делают так не все собаки, пишет Daily Mail.

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Ученые из Киотского университета, Япония, решили выяснить, могут ли собаки оценивать людей на основе их способностей, то есть умений что-либо делать правильно. Ученые хотели понять, могут ли собаки осуждать человека за совершенные ошибки и таким образом менять к нему отношение.

Собаки приспособились к жизни в человеческом обществе благодаря процессу одомашнивания и научились распознавать наше поведение и находить правильную связь с нами. Уже известно о том, что некоторые виды приматов могут делать оценочные суждения, но не было известно о том, могут ли делать это собаки.

[ + – ] Если вы заметили у своего домашнего любимца "косой взгляд", то может показаться, что собака осуждает ваши действия. Японские ученые считают, что вам это не кажется, а на самом деле так и есть. Но делают так не все собаки Фото: wikipedia

В рамках исследования ученые использовали 30 собак, которые должны были наблюдать за двумя людьми, у которых была емкость с крышкой. Один человек пытался открыть емкость и добивался успеха, а второй так и не смог открыть крышку. Все это время за действиями людей наблюдали животные.

Затем людям выдали емкости с со собачьей едой, которые также нужно было открыть. И за этим процессом снова наблюдали собаки, а за ними в свою очередь вели наблюдения ученые. Оказалось, что за действиями человека, который изначально смог открыть крышку емкости значительно дольше наблюдали самки собак. И они с большей вероятностью подходили именно к этим людям.

Ученые пришли к выводу, что именно самки собак, а не самцы могут лучше распознавать уровень компетентности людей, особенно если это влияет на самих собак. В то же время самцы собак не особенно интересовались уровнем компетентности людей и могли подойти к любому из них, даже если человек не с первого раза мог открыт крышку емкости с едой.

Таким образом, ученые сделали вывод, что собаки тайно осуждают человека, когда он совершает ошибки. Но это делают только самки собак. Самцам по факту практически наплевать на уровень способностей человека.

[ + – ] Таким образом, ученые сделали вывод, что собаки тайно осуждают человека, когда он совершает ошибки. Но это делают только самки собак. Самцам по факту практически наплевать на уровень способностей человека Фото: Instagram harlowandsage

"Получается самки собак определяют уровень компактности человека и относятся к нему по-разному, особенно если это касается самих собак, в частности речь идет о питании", — говорит Хитоми Чиджиива из Киотского университета.

Предыдущие исследования уже показывали, что самки собак больше настроены на взаимодействие с человеком, чем самцы.

Теперь японские ученые хотят провести новые эксперименты, чтобы выяснить, как именно половые различия у собак влияют на их отношения к людям. Также предметом будущих исследований станет изучение того, оценивают ли собаки нас в качестве надежного партнера.

Фокус уже писал о том, что особый стиль воспитания влияет на то, какой вырастет ваша собака. Если следовать определенным правилам воспитания, то ваш домашний любимец вырастет жизнерадостным и умным.

Что касается других домашних питомцев, например, кошек, как уже писал Фокус, ученые рассказали, можно ли им давать молоко.