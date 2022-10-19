Ученые обнаружили у собак необычную способность: они осуждают хозяев за глупости
Собаки в тайне осуждают человека за то, что он делает глупости. Но есть один важный нюанс.
Если вы заметили у своего домашнего любимца "косой взгляд", то может показаться, что собака осуждает ваши действия. Японские ученые считают, что вам это не кажется, а на самом деле так и есть. Но делают так не все собаки, пишет Daily Mail.
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Ученые из Киотского университета, Япония, решили выяснить, могут ли собаки оценивать людей на основе их способностей, то есть умений что-либо делать правильно. Ученые хотели понять, могут ли собаки осуждать человека за совершенные ошибки и таким образом менять к нему отношение.
Собаки приспособились к жизни в человеческом обществе благодаря процессу одомашнивания и научились распознавать наше поведение и находить правильную связь с нами. Уже известно о том, что некоторые виды приматов могут делать оценочные суждения, но не было известно о том, могут ли делать это собаки.
В рамках исследования ученые использовали 30 собак, которые должны были наблюдать за двумя людьми, у которых была емкость с крышкой. Один человек пытался открыть емкость и добивался успеха, а второй так и не смог открыть крышку. Все это время за действиями людей наблюдали животные.
Затем людям выдали емкости с со собачьей едой, которые также нужно было открыть. И за этим процессом снова наблюдали собаки, а за ними в свою очередь вели наблюдения ученые. Оказалось, что за действиями человека, который изначально смог открыть крышку емкости значительно дольше наблюдали самки собак. И они с большей вероятностью подходили именно к этим людям.
Ученые пришли к выводу, что именно самки собак, а не самцы могут лучше распознавать уровень компетентности людей, особенно если это влияет на самих собак. В то же время самцы собак не особенно интересовались уровнем компетентности людей и могли подойти к любому из них, даже если человек не с первого раза мог открыт крышку емкости с едой.
Таким образом, ученые сделали вывод, что собаки тайно осуждают человека, когда он совершает ошибки. Но это делают только самки собак. Самцам по факту практически наплевать на уровень способностей человека.
"Получается самки собак определяют уровень компактности человека и относятся к нему по-разному, особенно если это касается самих собак, в частности речь идет о питании", — говорит Хитоми Чиджиива из Киотского университета.
Предыдущие исследования уже показывали, что самки собак больше настроены на взаимодействие с человеком, чем самцы.
Теперь японские ученые хотят провести новые эксперименты, чтобы выяснить, как именно половые различия у собак влияют на их отношения к людям. Также предметом будущих исследований станет изучение того, оценивают ли собаки нас в качестве надежного партнера.
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