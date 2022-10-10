Ученые рассказали, можно ли кошкам давать молоко

Мифов о питании домашних животных так много, что разобраться может быть непросто. Так, например, многие владельцы считают, что котам нужно давать коровье молоко, однако это не так. Эксперты объяснили почему.

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По телевизору и в других средствах массовой информации мы часто видим кошек, наслаждающихся блюдцем молока. Многие владельцы часто думают, что кошкам нужно давать коровье молоко, чтобы они были здоровыми. Однако, как отмечают ветеринары, кошкам нельзя пить такое молоко, пишет PDSA.

На самом деле, молоко может принести вашему четырехлапому другу больше вреда, чем пользы. Кроме того, если ваш питомец имеет сбалансированный, соответствующий возрасту полноценный рацион, ему и не нужно молоко.

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Конечно, котята должны пить материнское молоко, но к тому времени, когда им исполнится всего несколько месяцев, они обычно полностью отлучаются от груди, начинают есть кошачий корм и пить воду.

Единственный раз, когда кошка может нуждаться в том, чтобы вы давали ей молоко — это если вам нужно вырастить котенка вручную. И даже в этом случае коровье молоко никак не подойдет, так как оно не будет иметь правильного баланса питательных веществ.

Почему кошкам нельзя молоко?

[ + – ] Большинство кошек на самом деле не переносят лактозу

Дело в том, что большинство кошек на самом деле не переносят лактозу, так как в их кишечнике нет фермента (лактазы) для переваривания сахара в молоке (лактозы), а это означает, что молоко, содержащее лактозу, может ухудшить их состояние.

У них может наблюдаться рвота, диарея и боль в животе от его употребления (так же, как непереносимость лактозы у людей). Хотя не у всех кошках проявляются эти симптомы, все равно лучше не рисковать.

Еще одна причина не давать кошке коровье молоко состоит в том, что оно очень жирное, поэтому им так нравится его вкус. Блюдце молока для вашей кошки равносильно тому, если вы съедите целую 30-сантиметровую пиццу. Само по себе это может звучать не так уж плохо, но представьте, что вы едите это вдобавок ко всей вашей обычной ежедневной еде и блюдам.

Что можно дать кошке вместо молока?

[ + – ] Как объясняют эксперты, котам достаточно пить воду

Как объясняют эксперты, котам достаточно пить воду. Наличие доступа к чистой воде избавит кошку от обезвоживания и она будет счастлива. Если вы считаете, что ваш любимец недостаточно пьет, попробуйте расставить по дому несколько мисок с водой, регулярно освежать и мыть их.

Помните, что многим кошкам не нравится, когда их миски для еды и воды находятся в одном месте. Вы также можете попробовать фонтан для кошек, так как многие коты предпочитают пить проточную воду.

Также не стоит забывать о правильном питание. Котов стоит кормить полноценным сбалансированным кормом высокого качества, подходящим для их возраста. Это поможет им оставаться здоровыми и предотвратит набор лишнего веса.

Напомним, что ранее эксперты объяснили, почему коты так любят сидеть в коробках. Как оказалось, причин есть несколько, включая фактор новизны, чувство безопасности, сохранения тепла и сигнал об игре.