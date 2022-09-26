Ученые рассказали, почему кошки так любят сидеть в коробках

Владельцы котов знают, что ни одна уважающая себя кошка не пройдет мимо новенькой картонной коробки, не потрогав, не обнюхав ее и не попытавшись забраться в нее. Откуда же взялась эта любовь к коробкам, объяснили эксперты.

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Все хозяева кошек хорошо знают о большой любви их питомцев к картонным коробкам. Но вот, в чем причина такой любви, мало кому известно, пишет Inverse.

Что же такого в этих хлипких картонных ящиках, от которых коты сходят с ума? В последние годы эксперты начали проникать в тайны кошачьего разума все больше и больше.

Кошки могут фанатеть от картонных коробок по многим причинам, но одним из распространенных объяснений является фактор новизны. Картонные коробки могут содержать запахи или интересную текстуру, о которую еще и можно потереться.

"Кошки очень чувствительны к изменениям в доме, и многим из них нравится исследовать что-то новое", — рассказала исследователь Микель Дельгадо из школы ветеринарной медицины при Калифорнийском университете в Дейвисе.

[ + – ] Есть и более сложная эволюционная причина, по которой картонные коробки для кота подобны кошачьей мяте: они обеспечивают чувство безопасности

Есть и более сложная эволюционная причина, по которой картонные коробки для кота подобны кошачьей мяте: они обеспечивают чувство безопасности от хищников и хорошую точку обзора для выслеживания потенциальной добычи или же висящих игрушек в современном мире.

"Кошкам нравится маленькое, замкнутое пространство коробок, которые помогает им чувствовать себя в безопасности от хищников или других странных вещей в их среде", — объяснили эксперты.

Иногда бывает так, что кошки помнят тот момент, когда вы ранее бросали в пустые коробки игрушки, поэтому любая новая коробка служит неким приглашением к игре.

Картонные коробки также обладают изоляционными свойствами, поэтому кошкам они могут быть особенно полезны для сохранения тепла.

[ + – ] В 2014 году эксперты провели исследование в котором кошкам из приюта давали коробки

В 2014 году эксперты провели исследование в котором кошкам из приюта давали коробки. Согласно результатам, кошки, получавшие коробки, испытывали меньше стресса, чем те, у кого их не было. Это подтверждает тот факт, что коробки обеспечивают некоторое снижение стресса в новых условиях.

В другом исследовании рассматривалась кошачья одержимость закрытыми квадратными объектами, такими как картонные коробки, корзины для белья и даже нарисованный квадрат. Исследователи подтвердили, что у кошек есть восприимчивость еще и к иллюзорным контурам, что означает, что они воспринимают контуры, которых не существует в действительности.

Напомним, что ранее исследователи рассказали, почему кошки любят играться со своей "добычей". Как оказалось, причины такого поведения включают имитацию охотничьего поведения, скуку, опасения насчет нападения хищников и вредные привычки питания.