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Технологии и наука

Ученые рассказали, почему кошки так любят сидеть в коробках

кот, коробка, фото
Кошки могут фанатеть от картонных коробок по многим причинам, но одним из распространенных объяснений является фактор новизны

Владельцы котов знают, что ни одна уважающая себя кошка не пройдет мимо новенькой картонной коробки, не потрогав, не обнюхав ее и не попытавшись забраться в нее. Откуда же взялась эта любовь к коробкам, объяснили эксперты.

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Все хозяева кошек хорошо знают о большой любви их питомцев к картонным коробкам. Но вот, в чем причина такой любви, мало кому известно, пишет Inverse.

Что же такого в этих хлипких картонных ящиках, от которых коты сходят с ума? В последние годы эксперты начали проникать в тайны кошачьего разума все больше и больше.

Кошки могут фанатеть от картонных коробок по многим причинам, но одним из распространенных объяснений является фактор новизны. Картонные коробки могут содержать запахи или интересную текстуру, о которую еще и можно потереться.

"Кошки очень чувствительны к изменениям в доме, и многим из них нравится исследовать что-то новое", — рассказала исследователь Микель Дельгадо из школы ветеринарной медицины при Калифорнийском университете в Дейвисе.

кошка, коробка, пол, фото Fullscreen
Есть и более сложная эволюционная причина, по которой картонные коробки для кота подобны кошачьей мяте: они обеспечивают чувство безопасности

Есть и более сложная эволюционная причина, по которой картонные коробки для кота подобны кошачьей мяте: они обеспечивают чувство безопасности от хищников и хорошую точку обзора для выслеживания потенциальной добычи или же висящих игрушек в современном мире.

"Кошкам нравится маленькое, замкнутое пространство коробок, которые помогает им чувствовать себя в безопасности от хищников или других странных вещей в их среде", — объяснили эксперты.

Иногда бывает так, что кошки помнят тот момент, когда вы ранее бросали в пустые коробки игрушки, поэтому любая новая коробка служит неким приглашением к игре.

Картонные коробки также обладают изоляционными свойствами, поэтому кошкам они могут быть особенно полезны для сохранения тепла.

рыжий кот, коробка, фото Fullscreen
В 2014 году эксперты провели исследование в котором кошкам из приюта давали коробки

В 2014 году эксперты провели исследование в котором кошкам из приюта давали коробки. Согласно результатам, кошки, получавшие коробки, испытывали меньше стресса, чем те, у кого их не было. Это подтверждает тот факт, что коробки обеспечивают некоторое снижение стресса в новых условиях.

В другом исследовании рассматривалась кошачья одержимость закрытыми квадратными объектами, такими как картонные коробки, корзины для белья и даже нарисованный квадрат. Исследователи подтвердили, что у кошек есть восприимчивость еще и к иллюзорным контурам, что означает, что они воспринимают контуры, которых не существует в действительности.

Напомним, что ранее исследователи рассказали, почему кошки любят играться со своей "добычей". Как оказалось, причины такого поведения включают имитацию охотничьего поведения, скуку, опасения насчет нападения хищников и вредные привычки питания.