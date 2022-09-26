Вчені розповіли, чому кішки так люблять сидіти у коробках

Власники котів знають, що жодна кішка, що себе поважає, не пройде повз нову картонну коробку, не поторкавши, не обнюхавши її і не спробувавши забратися в неї. Звідки взялася ця любов до коробок, пояснили експерти.

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Всі господарі кішок добре знають про велику любов їхніх вихованців до картонних коробок. Але у чому причина такої любові, мало кому відомо, пише Inverse.

Що ж такого в цих хистких картонних ящиках, від яких коти божеволіють? Останніми роками експерти почали проникати в таємниці котячого розуму дедалі більше.

Кішки можуть фанатіти від картонних коробок з багатьох причин, але одним з найпоширеніших пояснень є фактор новизни. Картонні коробки можуть містити запахи або цікаву текстуру, об яку ще можна потертися.

"Кішки дуже чутливі до змін у будинку, і багатьом із них подобається досліджувати щось нове", — розповіла дослідник Мікель Дельгадо зі школи ветеринарної медицини при Каліфорнійському університеті в Дейвісі.

[ + – ] Є й складніша еволюційна причина, через яку картонні коробки для кота подібні до котячої м'яти: вони забезпечують почуття безпеки.

Є й складніша еволюційна причина, через яку картонні коробки для кота подібні до котячої м'яти: вони забезпечують почуття безпеки від хижаків і хорошу точку огляду для відстеження потенційної здобичі або іграшок у сучасному світі.

"Кішкам подобається маленький, замкнутий простір коробок, які допомагають їм відчувати себе в безпеці від хижаків або інших дивних речей у їхньому середовищі", — пояснили експерти.

Іноді буває так, що кішки пам'ятають той момент, коли ви раніше кидали в порожні коробки іграшки, тому будь-яка нова коробка є запрошенням до гри.

Картонні коробки також мають ізоляційні властивості, тому кішкам вони можуть бути особливо корисними для збереження тепла.

[ + – ] У 2014 році експерти провели дослідження, в якому кішкам з притулку давали коробки.

У 2014 році експерти провели дослідження, в якому кішкам з притулку давали коробки. Згідно з результатами, кішки, які отримували коробки, відчували менше стресу, ніж ті, хто їх не мав. Це підтверджує той факт, що коробки забезпечують деяке зниження стресу за нових умов.

В іншому дослідженні розглядалася котяча одержимість закритими квадратними об'єктами, такими як картонні коробки, кошики для білизни і навіть намальований квадрат. Дослідники підтвердили, що кішки мають сприйнятливість ще й до ілюзорних контурів, що означає, що вони сприймають контури, яких не існує насправді.

Нагадаємо, що раніше дослідники розповіли, чому кішки люблять грати зі своєю "здобиччю". Як виявилося, причини такої поведінки включають імітацію мисливської поведінки, нудьгу, побоювання щодо нападу хижаків та шкідливі звички харчування.