Вчені розповіли, чому кішки люблять грати зі своєю "здобиччю" (фото)

Як зазначають експерти, ключем до припинення чи принаймні обмеження такої поведінки вихованця є розуміння того, чому воно відбувається.

Багато одомашнених кішок люблять грати зі своєю "здобиччю", навіть якщо це просто їхня миска з кормом. Наслідуючи поведінку, яку вони продемонстрували б у своєму природному середовищі, гра зі "здобиччю" абсолютно природна і не повинна викликати занепокоєння, пише Petsradar.

Однак сперечатися ніхто не буде, що це одна з малоприємних ситуацій, коли кішка приносить додому живі "подарунки", включаючи птахів та гризунів і навіть грається з ними.

Як підкреслюють дослідники, ключем до припинення або принаймні обмеження такої поведінки є розуміння того, чому вона відбувається, тому експерти назвали найпоширеніші її причини:

Імітація мисливської поведінки

[ + – ] У дикій природі коти граються зі своєю здобиччю, щоб її втомити та полегшити її вбивство.

У дикій природі коти граються зі своєю здобиччю, щоб її втомити та полегшити її вбивство. Якщо маленький гризун або птах втомилися, вони з меншою ймовірністю завдадуть кішці травму зубами, дзьобом чи пазурами. Домашні коти, незважаючи на те, що вони мають вже готову їжу, виявляють той самий інстинкт.

Нудьга

Домашні кішки, яким не вистачає активності, можуть занудьгувати і почати грати з їжею, щоб хоч якось угамувати свою нудьгу. Переконайтеся, що ваш улюбленець отримує достатньо уваги. Найкраще вибирайте для нього іграшки, які імітують їхню природну мисливську поведінку.

Вони побоюються нападу хижаків

[ + – ] Коти за своєю природою справді побоюються хижаків

Це може здатися трохи дивним, особливо, якщо у вас є домашня кішка. Але коти за своєю природою дійсно побоюються хижаків, і якщо їхня миска з їжею знаходиться в такому місці, де вони не можуть стежити за тим, що їх оточує, ви можете виявити — вони грають зі своєю їжею, щоб перенести її на краще місце.

Шкідливі звички харчування

Кішки, як правило, поводяться краще, коли дотримуються хорошого розпорядку дня. Якщо ви залишите багато їжі без нагляду, наповніть миску відразу ж, коли вона спорожніє або відгукнетесь на прохання про добавку, вони швидко зрозуміють, що їжа не є дефіцитною і її не потрібно швидко їсти. У такому випадку, коли їжі достатньо вона може просто перетворитися на іграшку. Спробуйте годувати кішку у певний час і забирати в неї їжу, якщо вона не з'їдає її досить швидко.

Нагадаємо, що раніше експерти розповіли про найголовніші причини, чому кішки пісяють повз лоток. Як виявилося, ці причини включають стрес, проблеми зі здоров'ям, мічення території, а також занепокоєння через розлуку.