Ученые рассказали, почему кошки любят играться со своей "добычей" (фото)

Как отмечают эксперты, ключом к прекращению или, по крайней мере, ограничению такого поведения питомца является понимание того, почему оно происходит.

Многие одомашненные кошки любят играть со своей "добычей", даже если это просто их миска с кормом. Подражая поведению, которое они продемонстрировали бы в своей естественной среде обитания, игра с "добычей" совершенно естественна и не должна вызывать беспокойство, пишет Petsradar.

Однако спорить никто не будет, что это одна из малоприятных ситуаций, когда кошка приносит домой живые "подарки", включая птиц и грызунов и даже играет с ними.

Как подчеркивают исследователи, ключом к прекращению или, по крайней мере, ограничению такого поведения является понимание того, почему оно происходит, поэтому эксперты назвали самые распространенные его причины:

Имитация охотничьего поведения

[ + – ] В дикой природе коты играют со своей добычей, чтобы ее утомить и облегчить ее убийство

В дикой природе коты играют со своей добычей, чтобы ее утомить и облегчить ее убийство. Если маленький грызун или птица устали, они с меньшей вероятностью причинят кошке травму зубами, клювом или когтями. Домашние коты, несмотря на то, что они имеют уже готовую пищу проявляют тот же инстинкт.

Скука

Домашние кошки, которым не хватает активности, могут заскучать и начать играть с едой, чтобы хоть как-то унять свою скуку. Убедитесь, что ваш любимец получает достаточно внимания. Лучше всего выбирайте для него игрушки, которые имитируют их естественное охотничье поведение.

Они опасаются нападения хищников

[ + – ] Коты по своей природе действительно опасаются хищников

Это может показаться немного странным, особенно если у вас есть домашняя кошка. Но коты по своей природе действительно опасаются хищников, и если их миска с едой находится в таком месте, где они не могут следить за тем, что их окружает, вы можете обнаружить — они играют со своей едой, чтобы перенести ее в лучшее место.

Вредные привычки питания

Кошки, как правило, ведут себя лучше, когда следуют хорошему распорядку дня. Если вы оставите много еды без присмотра, наполните миску сразу же, когда она опустеет или откликнетесь на просьбу о добавке, они быстро поймут, что еда не является чем-то дефицитным и ее не нужно быстро есть. В таком случае, когда еды предостаточно она может просто превратиться в игрушку. Попробуйте кормить кошку в определенное время и забирать у нее еду, если она не съедает ее достаточно быстро.

Напомним, что ранее эксперты рассказали о самых основных причинах, почему кошки писают мимо лотка. Как оказалось, эти причины включают стресс, проблемы со здоровьем, метку территории, а также беспокойство из-за разлуки.