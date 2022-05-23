Ученые назвали основные причины, почему кошки писают мимо лотка

Многие считают, что если кошка писает мимо лотка, то она либо глупая, либо таким образом пытается показать свою обиду на хозяина, но как отмечают эксперты это вовсе не так.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Почти каждый владелец кошек сталкивался с неприятным моментом, когда питомец писал то в тапки, то на ковер, то на кровать, то в углу комнаты. И хотя на первый взгляд такое поведение может показаться чем-то не особо волнующимся, ученые отмечают, что на самом деле такое поведение может быть сигналом того, что с животным что-то не так, пишет Inverse.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Почему кошки писают мимо лотка?

"На самом деле существует множество различных причин, по которым кошка может испражняться вне туалета", — отметила ветеринарный бихевиорист Кэтрин Панкрац.

[ + – ] Если у вашей кошки есть недиагностированное заболевание, вы можете заметить, что она напрягается, чтобы пописать

Проблемы со здоровьем

Одной из причин могут проблемы со здоровьем, которые мешают животному правильно мочиться в лоток или вызывают у нее неконтролируемое мочеиспускание.

Заболевания, влияющие на мочеиспускание у кошек, включают:

Камни в мочевом пузыре или воспаление;

Диабет;

Инфекции мочевыводящих путей;

Заболевание щитовидной железы;

Артрит;

Рак.

Если у вашей кошки есть недиагностированное заболевание, вы можете заметить, что она напрягается, чтобы пописать или пытается писать часто, но в малом количестве. Также стоит обратить внимание на их мочу, которая может быть мутной, кровавой или иметь странный запах. В таком случае, вам следует немедленно обратиться к ветеринару.

Стресс

[ + – ] Стресс может заставить кошку вести себя не как обычно и писать в другом месте, пытаясь привлечь внимание хозяина

Если ветеринар исключит физические недомогания, то причина необычного мочеиспускания вашей кошки может корениться в поведенческих проблемах.

Неопрятный лоток, переезд в новый дом или появление в доме других домашних животных — все это может спровоцировать такое поведение.

"Кошки чувствуют себя наиболее комфортно, когда в доме царит постоянство. Когда все идет не так, как должно быть, кошки могут выразить свое беспокойство, помочившись вне лотка", — рассказала эксперт Молли ДеВосс из Cat Behavior Solutions.

Стресс может заставить кошку вести себя не как обычно и писать в другом месте, пытаясь привлечь внимание хозяина.

Метка территории

[ + – ] Есть еще одна причина, по которой питомец может мочиться за пределами лотка: территориальная незащищенность

Есть еще одна причина, по которой питомец может мочиться за пределами лотка: территориальная незащищенность.

При совместном проживании с другими кошками или даже при виде других кошек из окна ваш питомец может проявлять территориальное поведение, например, мочиться.

"Важно не допускать, чтобы другие коты пересекали ваш двор, где их может увидеть ваш четырехлапый друг", — добавила ДеВосс.

Если же у вас дома более одной кошки, убедитесь, что у вас есть еще один лоток. Если в семье несколько кошек, ДеВосс также советует держать несколько лотков, размещенных по всему дому, чтобы другие питомцы не могли их загромождать.

Беспокойство из-за разлуки

[ + – ] Одно из распространенных мест, где кошки мочатся — кровать

Одно из распространенных мест, где кошки мочатся — это кровать. По словам ДеВосс, это может быть признаком беспокойства из-за разлуки.

"Коты будут мочиться на предметы, которые пахнут их владельцами (кровать, одежда, обувь), пытаясь таким образом с ними сблизиться", — подчеркнула ДеВосс.

Другие проблемы, которые могут привести к мочеиспусканию на кровать, включают нечистый лоток или другую кошку в доме, проявляющую агрессивное поведение, в результате чего ваш испуганный питомец будет мочиться в самом безопасном и простом месте — на кровати.