Вчені назвали основні причини, чому кішки пісяють повз лоток

Багато хто вважає, що якщо кішка пісяє повз лоток, то вона або дурна, або так намагається показати свою образу на господаря, але, як зазначають експерти, це зовсім не так.

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Майже кожен власник кішки стикався з неприємним моментом, коли улюбленець пісяв то в капці, то на килим, то на ліжко, то в кутку кімнати. І хоча, на перший погляд, така поведінка може здатися чимось таким, що не особливо хвилює, вчені зазначають, що насправді така поведінка може бути сигналом того, що з твариною щось не так, пише Inverse.

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Чому кішки пісяють повз лоток?

"Насправді існує безліч різних причин, через які кішка може випорожнюватися поза туалетом", — зазначила ветеринарна біхевіористка Кетрін Панкрац.

[ + – ] Якщо ваша кішка має недіагностоване захворювання, ви можете помітити, що вона напружується, щоб попісяти

Проблеми зі здоров'ям

Однією з причин можуть бути проблеми зі здоров'ям, які заважають тварині правильно ходити в туалет у лоток або викликають у неї неконтрольоване сечовипускання.

Захворювання, що впливають на сечовипускання в кішок, включають:

Камені в сечовому міхурі чи запалення;

Діабет;

Інфекції сечовивідних шляхів;

Захворювання щитоподібної залози;

Артрит;

Рак.

Якщо ваша кішка має недіагностоване захворювання, ви можете помітити, що вона напружується, щоб попісяти або намагається пісяти часто, але в малій кількості. Також варто звернути увагу на їхню сечу, яка може бути каламутною, кривавою або мати дивний запах. У такому разі вам слід негайно звернутися до ветеринара.

Стрес

[ + – ] Стрес може змусити кішку поводитися не як звичайно і пісяти в іншому місці, намагаючись привернути увагу господаря

Якщо ветеринар відкине фізичні нездужання, то причина незвичайного сечовипускання вашої кішки може коренитися в поведінкових проблемах.

Неохайний лоток, переїзд у новий будинок або поява в будинку інших домашніх тварин — це може спровокувати таку поведінку.

"Кішки почуваються найкомфортніше, коли в будинку панує постійність. Коли все йде не так, як має бути, кішки можуть висловити своє занепокоєння, сходивши в туалет поза лотком", — розповіла експертка Моллі ДеВос з Cat Behavior Solutions.

Стрес може змусити кішку поводитися не як зазвичай і пісяти в іншому місці, намагаючись привернути увагу господаря.

Мітка території

[ + – ] Є ще одна причина, через яку улюбленець може сходити в туалет за межами лотка: територіальна незахищеність

Є ще одна причина, через яку улюбленець може сходити в туалет за межами лотка: територіальна незахищеність.

У разі спільному проживання з іншими кішками або навіть побачивши інших кішок з вікна ваш улюбленець може проявляти територіальну поведінку, наприклад, ходити в туалет.

"Важливо не допускати, щоб інші коти перетинали ваше подвір'я, де їх може побачити ваш чотирилапий друг", — додала ДеВос.

Якщо ж у вас вдома понад одна кішка, переконайтеся, що у вас є ще один лоток. Якщо в сім'ї кілька кішок, ДеВос також радить тримати кілька лотків, розміщених по всьому будинку, щоб інші улюбленці не могли їх захаращувати.

Занепокоєння через розлуку

[ + – ] Одне з найпоширеніших місць, де кішки ходять в туалет — ліжко

Одне з найпоширеніших місць, де кішки ходять в туалет — це ліжко. За словами ДеВос, це може бути ознакою занепокоєння через розлуку.

"Коти ходитимуть в туалет на предмети, які пахнуть їхніми власниками (ліжко, одяг, взуття), намагаючись у такий спосіб із ними зблизитися", — наголосила ДеВос.

Інші проблеми, які можуть призвести до сечовипускання на ліжко, включають нечистий лоток або іншу кішку в будинку, що виявляє агресивну поведінку, внаслідок чого ваш переляканий улюбленець ходить в туалет у безпечному і простому місці — на ліжку.