Вчені розповіли, чи можна кішкам давати молоко

Міфів про домашніх тварин так багато, що розібратися може бути непросто. Так, наприклад, багато власників вважають, що котам потрібно давати коров'яче молоко, проте це не так. Експерти пояснили чому.

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По телевізору та інших засобах масової інформації ми часто бачимо кішок, що насолоджуються блюдцем молока. Багато власників часто думають, що кішкам потрібно давати коров'яче молоко, щоб вони були здоровими. Однак, як зазначають ветеринари, кішкам не можна пити таке молоко, пише PDSA.

Насправді молоко може принести вашому чотирилапому другу більше шкоди, ніж користі. Крім того, якщо ваш вихованець має збалансований, відповідний до віку повноцінний раціон, йому і не потрібне молоко.

Звичайно, кошенята повинні пити материнське молоко, але на той час, коли їм виповниться всього кілька місяців, вони зазвичай повністю відлучаються від грудей, починають їсти котячий корм і пити воду.

Єдиний раз, коли кішка може потребувати, щоб ви давали їй молоко — це якщо вам потрібно виростити кошеня вручну. І навіть у цьому випадку коров'яче молоко ніяк не підійде, оскільки воно не матиме правильного балансу поживних речовин.

Чому кішкам не можна молоко?

[ + – ] Більшість кішок насправді не переносять лактозу

Справа в тому, що більшість кішок насправді не переносять лактозу, тому що в їхньому кишечнику немає ферменту (лактази) для перетравлення цукру в молоці (лактози), а це означає, що молоко, що містить лактозу, може погіршити їх стан.

У них може спостерігатися блювання, діарея та біль у животі від його вживання (так само, як непереносимість лактози у людей). Хоча не у всіх кішок виявляються ці симптоми, все одно краще не ризикувати.

Ще одна причина не давати кішці коров'яче молоко полягає в тому, що воно дуже жирне, тому їм подобається його смак. Блюдце молока для вашої кішки рівносильне тому, якщо ви з'їсте цілу 30-сантиметрову піцу. Саме по собі це може звучати не так вже й погано, але уявіть, що ви їсте це на додачу до всієї вашої звичайної щоденної їжі та страв.

Що можна дати кішці замість молока?

[ + – ] Як пояснюють експерти, котам достатньо пити воду

Як пояснюють експерти, котам достатньо пити воду. Наявність доступу до чистої води позбавить кішку від зневоднення і вона буде щасливою. Якщо ви вважаєте, що ваш улюбленець недостатньо п'є, спробуйте розставити по будинку кілька мисок з водою, регулярно освіжати та мити їх.

Пам'ятайте, що багатьом кішкам не подобається, коли їхні миски для їжі та води знаходяться в одному місці. Ви також можете спробувати фонтан для кішок, оскільки багато котів вважають за краще пити проточну воду.

Також не варто забувати про правильне харчування. Котів варто годувати повноцінним збалансованим кормом високої якості, що підходить для їхнього віку. Це допоможе їм залишатися здоровими і запобігтиме набору зайвої ваги.

Нагадаємо, що раніше експерти пояснили, чому коти так люблять сидіти в коробках. Як виявилося, причин є кілька, включаючи фактор новизни, почуття безпеки, збереження тепла та сигнал про гру.