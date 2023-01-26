Умнее, чем мы думали. Ученые выяснили, что собаки могут могут различать жестоких и неуклюжих людей

Исследование показывает, что наши питомцы точно знают, когда мы делаем что-то с недобрыми намерениями или просто по глупости.

Related video

Способность предугадывать намерения других является показателем "теории разума", которая, как считалось ранее, присуща лишь человеку. Позже ученые обнаружили, что она также присуща некоторым видам животных, в том числе капуцинам, шимпанзе и африканским серым попугаям, пишет Daily Mail.

Однако новое исследование группы ученых из Венского университета показывает, что наши питомцы способны понимать, когда мы делаем что-то из-за своей жестокости, или же просто глупо себя ведем. Более того, ученые считают, что питомцы действуют в отношении хозяев исходя из предполагаемого намерения — эксперименты показывают, что собаки более терпеливы к неуклюжим, чем к жестоким.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Отметим, что "теория разума" — способность приписывать психические состояния, в том числе убеждения, намерения, желания, эмоции и знания, себе и другим. Более ранние исследования показали, что понимание чужих намерений развивается у детей уже к концу первого года жизни. Однако новое исследование свидетельствует о том, что оно также развивается и у собак — если ваш питомец косится на вас осуждающим взглядом, вероятнее всего, так оно и есть.

Известно, что в ходе эволюционного процесса собаки приспособились к жизни в человеческом обществе — в том числе, научились читать наше поведение и общаться с нами. Исследования показывают, что наши питомцы предпочитают людей, которые более дружелюбны и щедры на "лакомства".

[ + – ] Испытуемым предложили два сценария с одинаковым финалом, но разными намерениями Фото: Thomas Suchanek/Vetmeduni

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении того, способны ли собаки отличить, когда человек "не хочет" или "не может" дать им лакомство. Для эксперимента отобрали 96 домашних собак, каждой из которых предложили два сценария развития событий.

В каждом из сценариев собаку и исследователя разделял прозрачный экран с небольшими отверстиями на уровне носа. В первом сценарии человек дразнящим образом подвешивал кусок колбасы перед экраном и подходил к одному из отверстий, однако вместо того, чтобы передать "лакомство" животному, он убирал его из досягаемости собаки.

Во время сценария человек также подносил "лакомство", однако случайно ронял его перед отверстием, прежде чем успевал передать животному. В обоих сценариях животным приходилось ждать полминуты, чтобы им все же передали "лакомство". В это время ученые исследовали реакцию животных, фиксируя ее на 8 разных камер.

После ученые использовали видео эксперимента и алгоритм машинного обучения, который способен прочесть язык тела животных. Проанализировав полученные данные, ученые обнаружили, что в случае второго сценария, где человек был неуклюжим, животные были более терпеливыми к человеку — подходили, смотрели в глаза и виляли хвостом. Такое поведение означает, что они все еще ждали "лакомства", после того, как исследователи роняли его.

Авторы исследования считают, что получили достаточно весомые доказательства того, что собаки способны различать действия, приводящие к одному и тому же результату, однако сделанные с разными намерениями. В дальнейшем исследованиях ученые хотят, как именно и когда животные приобретают эту способность.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили у собак необычную способность: они осуждают хозяев за глупости.