Знают больше, чем показывают: ученые обнаружили, что собаки понимают слова, а не просто звуки

Ученые провели эксперимент с участием 27 домашних собак и их владельцев. Они обнаружили, что животные умеют формировать ментальное ожидание на основе услышанных слов, а, следовательно, понимать то, что мы говорим.

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Недавно ученые проводили исследования и обнаружили, что домашние собаки могут быть умнее, чем мы думаем. Они обнаружили, что домашние любимцы испытывают удивление. А это указывает на то, что животные могут формировать ментальные концепции, пишет Science New.

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Эллен Лау, нейробиолог из Университета Мэриленда, объясняет: "Тот, кто когда-либо много проводил времени с собакой, наверное, не удивится, узнав, что они понимают, что ваша речь касается по крайней мере нескольких распространенных объектов".

Но некоторые люди могут предполагать, что такое "понимание" является простой, почти рефлекторной реакцией на звучание слова. Тем не менее Лау добавляет: "Всегда приятно, когда появляются такие доказательства, которые опровергают это предположение"

Исследователи во главе с Марианной Борос из Университета Этвеша Лоранда в Будапеште сосредоточились на среднестатистических собаках. В эксперименте приняли участие 27 домашних собак и их владельцы.

Борос и ее коллеги попросили владельцев принести пять знакомых игрушек в лабораторию. Там команда прикрепила электроды к головам собачек и попросила их сделать только две вещи: лежать на удобном коврике и не спать.

Время от времени собаки слышали запись голоса своего хозяина, который говорил: "Чарли, смотри, мяч!". Человек, с которым общались собаки, находился по ту сторону стены с окном. Это электронное окно могло мгновенно меняться с непрозрачного на полупрозрачное, позволяя собаке видеть сквозь него. Сразу после звукового сопровождения в окне появлялся хозяин, который держал в руках игрушку. Иногда это был мяч, но иногда это была другая игрушка, например, веревка.

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Исследователи наблюдали за активностью мозга собак с помощью электродов. Они обнаружили, что когда собаки видели неожиданную игрушку, например, веревку вместо мяча, их мозг показывал значительный сигнал удивления. Это свидетельствует о том, что собаки сформировали ментальное ожидание на основе услышанных слов.

Сигнал неожиданности, известный как эффект N400, знаком людям, но ранее его не наблюдали у собак. Борос отмечает, что хотя это не было совсем неожиданным, оно дает новое понимание того, как животные воспринимают язык. Предыдущие исследования намекали на то, что собаки понимают слова, но это предлагает более глубокое понимание их когнитивных способностей.

"Можно сказать, что они знают слова на уровне пассивного восприятия, — говорит исследовательница, — Они понимают больше, чем показывают".

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