Язык, достойный Эминема: какой из всех языков мира самый быстрый, — исследование

Ученые обнаружили, что некоторые языки являются более быстрыми, чем другие: носители таких языков произносят больше слогов в секунду. Однако это еще не все. Ученые также исследовали информативность языка и сделали неожиданное открытие.

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Вы когда-нибудь чувствовали, что когда изучаете новый язык, его носители говорят молниеносно, а вы едва успеваете за ними? Вам, вероятно, не казалось: исследования показывают, что некоторые языки действительно произносятся быстрее, чем другие, пишет IFLScience.

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Когда мы говорим о скорости речи, речь идет не только о том, как быстро кто-то говорит. Конечно, некоторые люди от природы являются быстрыми говорящими, тогда как другие не спешат. Кроме того, темп может меняться в зависимости от ситуации и настроения.

Но есть более научный способ измерить скорость речи: слоги за секунду. Чем больше слогов произносится за секунду, тем быстрее речь.

В исследовании 2011 года ученые из Лионского университета сравнили семь разных языков по скорости произношения слогов в секунду. Они обнаружили, что японский язык вышел на первое место с показателем 7,84 слога в секунду. Испанский шел следом за ним с показателем 7,82, далее шли французский, итальянский, английский, немецкий и мандаринский языки.

Но вот в чем дело: то, что речь звучит быстро, не означает, что она вмещает больше информации. Исследование 2019 года, проведенное тем же университетом, изучало, сколько информации несет каждый слог в разных языках. На удивление, японский язык, несмотря на свою скорость, не вкладывает много информации в каждый слог.

Дэн Дедиу, один из исследователей, объяснил: "Мы обнаружили, что некоторые языки разговаривают быстрее, чем другие. Например, носители японского и испанского языков произносят примерно на 50% больше слогов в секунду, чем носители вьетнамского и тайского языков".

Он добавил: "Но есть и компромисс. Языки с меньшим количеством слогов имеют тенденцию говорить быстрее, тогда как языки с более сложными слогами замедляются".

Проще говоря, "информационно легкие" языки проносятся быстрее, тогда как "информационно плотные" не спешат. И в целом, все языки, кажется, уравновешиваются, передавая около 39 бит информации за секунду.

Но не все согласны с тем, что между языками существует огромная разница в темпе речи. Старое исследование, проведенное в 1960-х годах, даже предполагало, что японцы и американо-английцы разговаривают с похожей скоростью.

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Кроме того, большинство этих исследований сосредоточены на европейских и восточноазиатских языках, оставляя без внимания огромное количество языков, на которых говорят во всем мире. Поскольку существуют тысячи языков, вполне вероятно, что многие из них не подпадают под эти обобщения.

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