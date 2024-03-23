Мова, гідна Емінема: яка з усіх мов світу найшвидша, — дослідження

Учені виявили, що деякі мови є швидшими, ніж інші: носії таких мов вимовлять більше складів у секунду. Проте це ще не все. Вчені також дослідили інформативність мови та зробили неочікуване відкриття.

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Коли ми говоримо про швидкість мовлення, йдеться не лише про те, як швидко хтось говорить. Звичайно, деякі люди від природи є швидкими мовцями, тоді як інші не поспішають. Крім того, темп може змінюватися залежно від ситуації та настрою.

Але є більш науковий спосіб виміряти швидкість мови: склади за секунду. Чим більше складів вимовляється за секунду, тим швидша мова.

У дослідженні 2011 року вчені з Ліонського університету порівняли сім різних мов за швидкістю вимовляння складів за секунду. Вони виявили, що японська мова вийшла на перше місце з показником 7,84 складу за секунду. Іспанська йшла слідом за нею з показником 7,82, далі йшли французька, італійська, англійська, німецька та мандаринська мови.

Але ось у чому річ: те, що мова звучить швидко, не означає, що вона вміщує більше інформації. Дослідження 2019 року, проведене тим же університетом, вивчало, скільки інформації несе кожен склад у різних мовах. На диво, японська мова, попри свою швидкість, не вкладає багато інформації в кожен склад.

Ден Дедіу, один із дослідників, пояснив: "Ми виявили, що деякі мови розмовляють швидше, ніж інші. Наприклад, носії японської та іспанської мов вимовляють приблизно на 50% більше складів за секунду, ніж носії в'єтнамської та тайської мов".

Він додав: "Але є й компроміс. Мови з меншою кількістю складів мають тенденцію говорити швидше, тоді як мови зі складнішими складами сповільнюються".

Простіше кажучи, "інформаційно легкі" мови проносяться швидше, тоді як "інформаційно щільні" не поспішають. І в цілому, всі мови, здається, врівноважуються, передаючи близько 39 біт інформації за секунду.

Але не всі згодні з тим, що між мовами існує величезна різниця в темпі мовлення. Старе дослідження, проведене в 1960-х роках, навіть припускало, що японці та американо-англійці розмовляють зі схожою швидкістю.

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Крім того, більшість цих досліджень зосереджені на європейських та східноазійських мовах, залишаючи поза увагою величезну кількість мов, якими розмовляють у всьому світі. Оскільки існують тисячі мов, цілком ймовірно, що багато з них не підпадають під ці узагальнення.

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