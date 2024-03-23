Парадокс пескетарианства: почему люди запросто едят рыбу, но отказываются от мяса

Пескетарианство — это форма питания, которая базируется на потреблении рыбы, но не мяса. Однако такой диетический выбор имеет свои этические последствия, с которыми сталкиваются его последователи.

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Пищевые привычки часто переплетаются с этическими проблемами, связанными с окружающей средой, здоровьем и благополучием животных. В то время как одни выбирают веганство, чтобы решить эти проблемы, другие выбирают пескетарианство, ограничивая потребление мяса рыбой и морепродуктами. Недавнее исследование внимательнее рассмотрело мотивы, лежащие в основе этого диетического выбора, и выявило некоторые удивительные противоречия, пишет IFLScience.

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Во-первых, в чем заключается парадокс пескетарианства? Это, по сути, дилемма, с которой сталкиваются те, кто избегает большинства видов мяса, но все еще включает рыбу в свой рацион.

Если вы когда-либо придерживались вегетарианства, то, вероятно, уже знакомы с мясным парадоксом — конфликтом между симпатией или даже любовью к животным и одновременно поддержкой индустрии, которая по сути зависит от их страданий и смерти.

Существует также парадокс сыра, к которому прибегают те же вегетарианцы каждый раз, когда потребляют яйца или молоко: они утверждают, что заботятся о животных и их благополучии, и одновременно полагаются на довольно ужасные практики, чтобы получить молочную добавку к своему рациону.

Имея это в виду, можно понять парадокс пескетарианства: проблема где-то посередине, с которой сталкиваются те, кто отказывается от мяса, но включает в свой рацион рыбу и морепродукты.

Несмотря на свою привлекательность как золотой середины, это создает этические проблемы. Рыба, как и другие животные, может испытывать боль и стресс. Мало того, влияние рыбной промышленности на окружающую среду не уступает влиянию производства мяса.

По результатам исследования 2021 года донное траление (bottom trawling) или же вылов рыбы с помощью тяжелых сетей, которые тянут по морскому дну выбрасывает в атмосферу примерно столько же вредных парниковых газов, как и вся авиационная промышленность.

Так почему же некоторые продолжают придерживаться такой диеты? Исследование выявило три основные причины. Первое — практичность: пескетарианцы видят в этом компромисс между мясоедством и веганством. Однако это соображение не полностью оправдано, поскольку практичность субъективна и не учитывает этические проблемы.

Другим оправданием является вера в то, что рыба имеет меньшее значение, чем другие животные, из-за вероятных когнитивных различий. Однако есть доказательства того, что рыбы чувствуют боль и обладают когнитивными способностями. Некоторые также психологически дистанцируются от рыб из-за их невидимости и отсутствия личной связи по сравнению с наземными животными.

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"На вопрос, почему участники продолжали есть водных животных, а не наземных, ограниченные когнитивные способности и неспособность чувствовать боль постоянно называли как причины их решения", — сообщают авторы, а затем отмечают, что "доказательств когнитивных способностей и восприятия боли у рыб становится все больше".

Для других психологическая дистанция вытекала из фактической, физической дистанции. Исследователи обнаружили, что коровы и овцы воспринимались как личности. Рыба, с другой стороны, остается практически невидимой, как в буквальном смысле — участники вряд ли видели рыбу на фермах или в дикой природе, а потому редко сталкивались с реальностью своего рациона — так и в переносном, поскольку многие участники не желали исследовать или ставить под сомнение свой выбор слишком резко.

Удивительно, но некоторые пескетарианцы преуменьшают потребление мяса, часто отождествляя себя с вегетарианством или даже веганством. Этот когнитивный диссонанс позволяет им поддерживать положительную самооценку, несмотря на то, что противоречит их ценностям. Интересно, что многие выражают желание стать полностью вегетарианцем или веганом в будущем.

В конце концов, исследование показывает, что пескетарианство может не решить этические проблемы настолько, насколько некоторые считают. Вместо этого оно выделяет сложность диетического выбора и человеческую склонность к рационализации поведения. Возможно, в конце концов, не существует настоящих пескетарианцев, а есть только люди, что находятся на пути к более этичным пищевым привычкам или веганы, которые едят рыбу.

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