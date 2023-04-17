Суперпродукты в помощь. Ученые назвали продукты, которые убирают головную боль, простуду и даже спазмы

Суперпродукты – это не просто популярный тренд, они могут помочь в решении любых проблем – от укрепления костей до сердечных заболеваний. Эксперты составили список самых полезных для организма суперпродуктов.

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Нам часто говорят, что "мы – это то, что мы едим", подразумевая под этой заезженной фразой необходимость потребления полезной для нашего организма пищи. И действительно, еда имеет полезные для нашего здоровья качества, и знать, какие продукты могут помочь в лечении наших недугов, очень важно. Хотя не существует "волшебных или чудодейственных продуктов", некоторые комбинации суперпродуктов могут обеспечить естественное укрепление здоровья, по мнению экспертов, пишет Daily Mail.

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Суперпродукты – это термин, который был популяризирован в последние годы для описания продуктов, особенно богатых питательными веществами, витаминами и минералами, полезными для здоровья. Хотя научного определения понятия "суперпродукт" не существует, этот термин обычно используется для обозначения продуктов, которые, как считается, обладают исключительной питательной ценностью и полезностью для здоровья, превышающей таковую у более типичных продуктов.

Вот список некоторых суперпродуктов, которые могут помочь в решении различных проблем со здоровьем:

Для здоровья костей отличным выбором являются сардины. Сардины полны омега-3 жирных кислот, которые могут снизить риск переломов и уменьшить потерю костной массы. Кроме того, они содержат витамин D, который необходим для здоровья костей. Если вы страдаете от головных болей, кофе может быть именно тем, что доктор прописал. В умеренных количествах кофе может успокоить больную голову благодаря ограничению кровеносных сосудов в головном мозге. Кофеин уменьшает приток крови к мозгу, поэтому воздействие на кровоток может успокоить вашу головную боль. Чеснок может помочь вам побороть простуду. Он содержит биоактивное сероорганическое соединение, которое может улучшить вашу иммунную функцию, согласно исследованию, проведенному в США в 2012 году. Исследование показало, что у тех, кто употреблял "экстракт выдержанного чеснока", было меньше симптомов простуды и гриппа, и они чувствовали себя плохо в течение меньшего количества дней, чем те, кто употреблял плацебо. Капуста – отличный выбор для нарезки. Она содержит большое количество витамина К, который необходим для свертывания крови и помогает здоровью костей. Если вы не получаете достаточного количества витамина К, у вас может быть больше вероятность кровотечений и синяков. Яблоки – отличный выбор для вашего кишечника. В них много клетчатки, которая творит чудеса с вашим кишечником. Высокое содержание растворимой клетчатки в яблоках может облегчить запоры. Яблоки также содержат тип углеводов под названием пектин, который поддерживает здоровье кишечника. Зеленые бананы содержат устойчивый крахмал, который может помочь в борьбе с диареей. Устойчивый крахмал проходит через тонкий кишечник непереваренным и питает дружественные бактерии в толстом кишечнике. Употребление в пищу резистентного крахмала из менее спелых бананов, а также из других источников было связано с более низким риском развития некоторых видов рака. Молоко – отличный выбор для вашего зрения. Оно содержит витамин А, противовоспалительное средство, которое помогает здоровью глаз и зрению. Обезжиренное молоко содержит очень мало этого жирорастворимого витамина. Если вы испытываете недостаток витамина А, вам грозит слепота. Если вы регулярно страдаете от мышечных спазмов и судорог, сладкий картофель может стать тем лекарством, которое вам нужно. Калий может помочь организму бороться с мышечной слабостью и судорогами, а сладкий картофель полон им. Всего 100 г этого вкусного овоща содержат 337 мг калия из 3500 мг калия в день, что является рекомендованной нормой. Обычный картофель также является хорошим источником калия. Имбирь может оказаться именно тем, что вам нужно для борьбы с тошнотой. Согласно обзору 2014 года, опубликованному в журнале Nutrition Journal, в котором рассматривались 12 исследований с участием 1 278 беременных женщин, было установлено, что этот корень значительно уменьшает симптомы тошноты. Считается, что имбирь также облегчает тошноту при химиотерапии и помогает людям, перенесшим некоторые виды операций. Гингеролы и шогаолы работают путем блокирования действия нейромедиаторов ацетилхолина и серотонина в организме. Овес – это не только сытный завтрак, но и суперфуд для вашего сердца. Высокий уровень холестерина в крови может стать причиной сердечных заболеваний, но было установлено, что овес снижает уровень этого жирового вещества. По словам диетолога Британского фонда сердца (БФС) Виктории Тейлор, все овсяные каши содержат растворимое волокно под названием бета-глюкан, которое помогает снизить уровень холестерина. А по данным БФС, снижение уровня холестерина, даже незначительное, может уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Включив эти суперпродукты в свой рацион, вы сможете естественным образом улучшить общее состояние здоровья и самочувствие, но не стоит забывать, что еда не является средством излечения от заболеваний, а лишь положительно влияет на ход и эффективность лечения. При наличии каких-либо серьезных проблем со здоровьем обратитесь к врачу.

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