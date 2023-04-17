Суперпродукти на допомогу. Учені назвали продукти, які прибирають головний біль, застуду і навіть спазми

Суперпродукти — це не просто популярний тренд, вони можуть допомогти у вирішенні будь-яких проблем — від зміцнення кісток до серцевих захворювань. Експерти склали список найкорисніших для організму суперпродуктів.

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Нам часто кажуть, що "ми — це те, що ми їмо", маючи на увазі під цією заїждженою фразою необхідність споживання корисної для нашого організму їжі. І справді, їжа має корисні для нашого здоров'я якості, і знати, які продукти можуть допомогти в лікуванні наших недуг, дуже важливо. Хоча не існує "чарівних або чудодійних продуктів", деякі комбінації суперпродуктів можуть забезпечити природне зміцнення здоров'я, на думку експертів, пише Daily Mail.

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Суперпродукти — це термін, який популяризували останніми роками для опису продуктів, особливо багатих поживними речовинами, вітамінами і мінералами, корисними для здоров'я. Хоча наукового визначення поняття "суперпродукт" не існує, цей термін зазвичай використовують для позначення продуктів, які, як вважається, мають виняткову поживну цінність і корисність для здоров'я, що перевищує таку в типовіших продуктів.

Ось список деяких суперпродуктів, які можуть допомогти у вирішенні різних проблем зі здоров'ям:

Для здоров'я кісток чудовим вибором є сардини. Сардини повні омега-3 жирних кислот, які можуть знизити ризик переломів і зменшити втрату кісткової маси. Крім того, вони містять вітамін D, який необхідний для здоров'я кісток. Якщо ви страждаєте від головного болю, кава може бути саме тим, що лікар прописав. У помірних кількостях кава може заспокоїти хвору голову завдяки обмеженню кровоносних судин у головному мозку. Кофеїн зменшує приплив крові до мозку, тому вплив на кровотік може заспокоїти ваш головний біль. Часник може допомогти вам побороти застуду. Він містить біоактивну сіркоорганічну сполуку, яка може поліпшити вашу імунну функцію, згідно з дослідженням, проведеним у США 2012 року. Дослідження показало, що у тих, хто вживав "екстракт витриманого часнику", було менше симптомів застуди та грипу, і вони почувалися погано протягом меншої кількості днів, ніж ті, хто вживав плацебо. Капуста — чудовий вибір для нарізки. Вона містить велику кількість вітаміну К, який необхідний для згортання крові та допомагає здоров'ю кісток. Якщо ви не отримуєте достатньої кількості вітаміну К, у вас може бути більша ймовірність кровотеч і синців. Яблука — чудовий вибір для вашого кишечника. У них багато клітковини, яка творить чудеса з вашим кишечником. Високий вміст розчинної клітковини в яблуках може полегшити закрепи. Яблука також містять тип вуглеводів під назвою пектин, який підтримує здоров'я кишечника. Зелені банани містять стійкий крохмаль, який може допомогти в боротьбі з діареєю. Стійкий крохмаль проходить через тонкий кишечник неперетравленим і живить дружні бактерії в товстому кишечнику. Вживання в їжу резистентного крохмалю з менш стиглих бананів, а також з інших джерел було пов'язано з нижчим ризиком розвитку деяких видів раку. Молоко — чудовий вибір для вашого зору. Воно містить вітамін А, протизапальний засіб, який допомагає здоров'ю очей і зору. Знежирене молоко містить дуже мало цього жиророзчинного вітаміну. Якщо ви відчуваєте нестачу вітаміну А, вам загрожує сліпота. Якщо ви регулярно страждаєте від м'язових спазмів і судом, солодка картопля може стати тими ліками, які вам потрібні. Калій може допомогти організму боротися з м'язовою слабкістю і судомами, а солодка картопля сповнена ним. Всього 100 г цього смачного овоча містять 337 мг калію з 3500 мг калію на день, що є рекомендованою нормою. Звичайна картопля також є хорошим джерелом калію. Імбир може виявитися саме тим, що вам потрібно для боротьби з нудотою. Згідно з оглядом 2014 року, опублікованим у журналі Nutrition Journal, в якому розглядалися 12 досліджень за участю 1 278 вагітних жінок, було встановлено, що цей корінь значно зменшує симптоми нудоти. Вважається, що імбир також полегшує нудоту під час хіміотерапії та допомагає людям, які перенесли деякі види операцій. Гінгероли та шогаоли працюють шляхом блокування дії нейромедіаторів ацетилхоліну та серотоніну в організмі. Овес — це не тільки ситний сніданок, а й суперфуд для вашого серця. Високий рівень холестерину в крові може стати причиною серцевих захворювань, але було встановлено, що овес знижує рівень цієї жирової речовини. За словами дієтолога Британського фонду серця (БФС) Вікторії Тейлор, усі вівсяні каші містять розчинне волокно під назвою бета-глюкан, яке допомагає знизити рівень холестерину. А за даними БФС, зниження рівня холестерину, навіть незначне, може зменшити ризик серцево-судинних захворювань.

Включивши ці суперпродукти до свого раціону, ви зможете природно поліпшити загальний стан здоров'я і самопочуття, але не варто забувати, що їжа не є засобом лікування від захворювань, а лише позитивно впливає на перебіг та ефективність лікування. За наявності будь-яких серйозних проблем зі здоров'ям зверніться до лікаря.

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