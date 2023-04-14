Здорове харчування не осудить. Вчені винайшли рецепт смачних, поживних та корисних кексів

Здорове харчування та кекси непоєднувані речі: цукор, біле борошно та жири точно не покращують здоров’я. Проте, завдяки новим дослідженням, вченим вдалося додати цим смаколикам користі для нашого організму.

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Нещодавнє дослідження показало, що використання екстракту чашечки тропічної рослини Hibiscus sabdariffa може покращити смак, користь для здоров'я та продовжити термін зберігання кексів. Завдяки високому вмісту антиоксидантів і натуральних харчових барвників, Roselle є прикладом функціональної їжі, яка має позитивний вплив на здоров'я і, можливо, знижує ризик хронічних захворювань, повідомляють SCITECHDAILY.

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Хоча кекси асоціюються зі смачними ласощами, а не зі здоровою їжею, проте нещодавнє дослідження продемонструвало, що певний рослинний екстракт може змінити наше сприйняття кексів. Новий кекс під назвою Roselle містить екстракт чашечки тропічної рослини Hibiscus sabdariffa. Квіти гібіскусу мають гарний червоний колір, а екстракт чашечки містить багато цінних біологічно активних сполук, таких як поліфеноли, флавоноїди, бетаїн та гібіскусова кислота. Всі ці компоненти можна використати і для розробки нових продуктів, які можуть мати позитивний вплив на здоров'я, можливо, також знижуючи ризик хронічних захворювань.

Кекс Roselle створили в межах проєкту Re-FOOD — спільного норвезько-індійського проєкту, спрямованого на використання та підвищення цінності залишкової сировини харчової промисловості. Його метою є досягнення максимально можливого використання ресурсів у ланцюжку створення вартості продуктів харчування. Проєкт також фокусується на важливості натуральних рослинних екстрактів для кольору, довговічності та впливу на здоров'я в продуктах харчування майбутнього.

У дослідженні кексів 30 осіб протестували загалом 17 варіантів рецептів, маючи на меті знайти найкращу версію Roselle Фото: Nutritionally Enriched Muffins from Roselle Calyx Extract Using Response Surface Methodology

У дослідженні кексів 30 осіб протестували загалом 17 варіантів рецептів, маючи на меті знайти найкращу версію Roselle за трьома важливими якостями: смак і текстура, цінні поживні властивості та найкращий можливий термін зберігання без консервантів. Дослідники виміряли та дослідили реакцію піддослідних на колір, зовнішній вигляд, аромат, текстуру, пухнастість, еластичність, свіжість та стійкість до розжовування випічки. Дослідники використовували методику поверхні відгуку, щоб змоделювати та проаналізувати, як на реакцію піддослідних впливають різні фактори, прагнучи досягти максимально позитивної реакції на те, що тестується.

З погляду поживності, результати свідчать про те, що екстракт гібіскусу забезпечує кекси високим вмістом антиоксидантів, таких як феноли — речовини, які, як вважають, здатні запобігати процесам в організмі, що можуть пошкодити клітинні мембрани або генетичний матеріал у наших клітинах. Порівняно з контрольним кексом, Roselle отримав найвищий загальний бал прийнятності, з середнім балом 7 або більше за дев'ятибальною шкалою, а це наближається до того, що дослідники називають "надзвичайно прийнятною сенсорною якістю".

Хоча екстракт чашечки гібіскусів, очевидно, приносить користь для здоров'я, дослідження кексів — це насамперед хороша новина для тих із нас, хто вже їсть кекси. Оскільки в цьому тісті для кексів є цукор, насичені жири і біле борошно, його не можна класифікувати як здорове в Норвегії. Це дослідження відкриває нові можливості і наголошує на потенціалі натуральних рослинних екстрактів для створення функціональних продуктів харчування в майбутньому.

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