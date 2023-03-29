Котлети з мамонтів та динозаврів: створено м'ясо з використанням ДНК вимерлих видів

Завдяки розробкам австралійської компанії Vow стало можливим спробувати екстравагантні та незвичні страви, наприклад фрикадельки з мамонта чи тиранозавра.

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Використовуючи стовбурові клітини овець та генетичну інформацію мамонтів, компанія Vow змогла створити м'ясо цих древніх тварин. Проєкт спрямований на привернення уваги до альтернативних джерел м’яса, повідомляють IFLScience.

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Австралійська компанія Vow успішно створила фрикадельки з мамонта, використовуючи стовбурові клітини міобластів овець та послідовність ДНК білків м’язів мамонтів. Прогалини в послідовності вони заповнили, використовуючи ДНК слонів. Весь процес зайняв кілька тижнів.

Метою проєкту є стимулювання дискусій про альтернативні джерела м'яса та відмова людей від традиційних джерел, які вже не є екологічно безпечними. Хоча мамонтів обрали як символ зміни клімату, процес може працювати з будь-якою твариною, яка має достатньо генетичної інформації, доступної з невеликої біопсії.

На жаль, це виключає вимерлих тварин, генетична інформація яких не збереглася, зокрема дронтів. "Просто недостатньо генетичної інформації, щоб це спрацювало", — пояснила команда Good Morning Britain, додавши, що "Додо були першою нашою ідеєю. Ми звернулися до мамонта, тому що про нього відомо більше".

Австралійська компанія Vow успішно створила фрикадельки з мамонта, використовуючи стовбурові клітини міобластів овець та послідовність ДНК білків м"язів мамонтів Фото: AP Photo/Mike Corder

Команда сподівається, що з часом створене м'ясо зможе конкурувати з традиційно вирощеним, але поки вони орієнтуються на ресторани високого класу з авантюрними шеф-кухарями та клієнтами, які готові платити за страви преміумкласу.

Окрім курятини та яловичини, Vow також розглядає можливість створення м'яса зебри, яка та галапагоської черепахи. Команда навіть припустила можливість створення добавок на основі колагену, використовуючи послідовність колагену T. Rex.

"Послідовність колагену для T. Rex насправді досить добре описана, — додав головний науковий співробітник Vow Джеймс Раялл. — Тож теоретично ви можете створити добавку на основі колагену, використовуючи Tyrannosaurus Rex".

Раніше Фокус розповідав про мисливський табір Льодовикового періоду, який знайшли завдяки кістам мамонтів.