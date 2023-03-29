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Технологии и наука

Котлеты из мамонтов и динозавров: создано мясо с использованием ДНК вымерших видов

искусственное мясо, мясо мамонтов, стволовые клетки, последовательность ДНК, дронт, додо, культивированное мясо, фрикадельки из мамонта
Фото: Фокус | Используя стволовые клетки овец и генетическую информацию мамонтов, компания Vow смогла создать мясо этих древних животных

Благодаря разработкам австралийской компании Vow стало возможным попробовать экстравагантные и необычные блюда, например, фрикадельки из мамонта или тиранозавра.

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Используя стволовые клетки овец и генетическую информацию мамонтов, компания Vow смогла создать мясо этих древних животных. Проект направлен на привлечение внимания к альтернативным источникам мяса, сообщают IFLScience.

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Австралийская компания Vow успешно создала фрикадельки из мамонта, используя стволовые клетки миобластов овец и последовательность ДНК белков мышц мамонтов. Пробелы в последовательности они восполнили, используя ДНК слонов. Весь процесс занял несколько недель.

Целью проекта является стимулирование дискуссий об альтернативных источниках мяса и отказе людей от традиционных источников, которые уже не являются экологически безопасными. Хотя мамонтов выбрали как символ изменения климата, процесс может работать с любым животным, имеющим достаточно генетической информации, доступной из небольшой биопсии.

К сожалению, это исключает вымерших животных, генетическая информация которых не сохранилась, в частности дронтов. "Просто недостаточно генетической информации, чтобы это сработало", — пояснила команда Good Morning Britain, добавив, что "Додо были первой нашей идеей. Мы обратились к мамонту, потому что о нем известно больше".

искусственное мясо, мясо мамонтов, стволовые клетки, последовательность ДНК, дронт, додо, культивированное мясо, фрикадельки из мамонта Fullscreen
Австралийская компания Vow успешно создала фрикадельки из мамонта, используя стволовые клетки миобластов овец и последовательность ДНК белков мышц мамонтов
Фото: AP Photo/Mike Corder

Команда надеется, что со временем мясо сможет конкурировать с традиционно выращенным, но пока они ориентируются на рестораны высокого класса с авантюрными шеф-поварами и клиентами, которые готовы платить за блюда премиум-класса.

Кроме курятины и говядины, Vow также рассматривает возможность создания мяса зебры, яка и галапагосской черепахи. Команда даже допустила возможность создания добавок на основе коллагена, используя последовательность коллагена T. Rex.

"Последовательность коллагена для T. Rex действительно достаточно хорошо описана, — добавил главный научный сотрудник Vow Джеймс Райалл. — Поэтому теоретически вы можете создать добавку на основе коллагена, используя Tyrannosaurus Rex".

Ранее Фокус рассказывал об охотничьем лагере Ледникового периода, который нашли благодаря кистам мамонтов.