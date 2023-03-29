Котлеты из мамонтов и динозавров: создано мясо с использованием ДНК вымерших видов

Благодаря разработкам австралийской компании Vow стало возможным попробовать экстравагантные и необычные блюда, например, фрикадельки из мамонта или тиранозавра.

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Используя стволовые клетки овец и генетическую информацию мамонтов, компания Vow смогла создать мясо этих древних животных. Проект направлен на привлечение внимания к альтернативным источникам мяса, сообщают IFLScience.

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Австралийская компания Vow успешно создала фрикадельки из мамонта, используя стволовые клетки миобластов овец и последовательность ДНК белков мышц мамонтов. Пробелы в последовательности они восполнили, используя ДНК слонов. Весь процесс занял несколько недель.

Целью проекта является стимулирование дискуссий об альтернативных источниках мяса и отказе людей от традиционных источников, которые уже не являются экологически безопасными. Хотя мамонтов выбрали как символ изменения климата, процесс может работать с любым животным, имеющим достаточно генетической информации, доступной из небольшой биопсии.

К сожалению, это исключает вымерших животных, генетическая информация которых не сохранилась, в частности дронтов. "Просто недостаточно генетической информации, чтобы это сработало", — пояснила команда Good Morning Britain, добавив, что "Додо были первой нашей идеей. Мы обратились к мамонту, потому что о нем известно больше".

Австралийская компания Vow успешно создала фрикадельки из мамонта, используя стволовые клетки миобластов овец и последовательность ДНК белков мышц мамонтов Фото: AP Photo/Mike Corder

Команда надеется, что со временем мясо сможет конкурировать с традиционно выращенным, но пока они ориентируются на рестораны высокого класса с авантюрными шеф-поварами и клиентами, которые готовы платить за блюда премиум-класса.

Кроме курятины и говядины, Vow также рассматривает возможность создания мяса зебры, яка и галапагосской черепахи. Команда даже допустила возможность создания добавок на основе коллагена, используя последовательность коллагена T. Rex.

"Последовательность коллагена для T. Rex действительно достаточно хорошо описана, — добавил главный научный сотрудник Vow Джеймс Райалл. — Поэтому теоретически вы можете создать добавку на основе коллагена, используя Tyrannosaurus Rex".

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