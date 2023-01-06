В Мексике нашли охотничий лагерь Ледникового периода: его отыскали по грудам костей

Новое исследование помогло переосмыслить культурный памятник Мексики и понять, как люди ледникового периода взаимодействовали с природой.

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Согласно новому исследованию, большое скопление костей мамонтов, расположенное в Санта-Исабель-Икстапан в муниципалитете Сан-Сальвадор-Атенко, Мексика, вероятно, являлась сезонным охотничьим лагерем, сообщают Heritage Daily.

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Еще в 1954 году во время общественных работ в Санта-Исабель-Икстапане обнаружили останки мамонта, с последующими открытиями в течение следующих десятилетий. Позже нашли останки еще одного мамонта, где под ребрами находились три каменных орудия труда, а также следы человеческой деятельности.

Эта более поздняя находка стала первым прямым доказательством взаимодействия между людьми ледникового периода и мегафауной плейстоцена в бассейне Мексики.

С тех пор возможны ловушки для мамонтов в Тультепеке и большое количество остатков мегафауны в Санта-Лючии, заставили исследователей из Национального института антропологии и истории (INAH), работающих в сотрудничестве с Национальной школой антропологии и истории (ENAH), сосредоточить свое внимание на участке в Санта -Исабель-Икстапан в рамках нового археологического, геоархеологического и палеоэкологического исследования.

Патрисия Перес Мартинес из Лаборатории технологий охотников-собирателей ENAH отметила: "Сегодня у нас есть новые методы и технологии, которые позволят нам пересмотреть место не только с культурного уровня, глядя на человеческое взаимодействие, но и сделать реконструкцию ландшафта, чтобы определить, как он менялся, и узнать, пользовались ли первые поселенцы не только мегафауной, но и использовали ли они ресурсы расположенного вблизи озера».

Исследователи раскопали шурфы для поиска вещественных доказательств и взяли образцы почвы для палеоэкологической реконструкции, которая позволила интерпретировать, что место в Санта-Исабель-Икстапан было сезонным охотничьим лагерем на берегу озера Тескоко около 9000 лет назад, первым в своем роде.

Небольшие фрагменты рыбьих костей, найденные вместе с остатками углерода и микрохлопьями обсидиана, свидетельствуют, что жители лагеря использовали ресурсы озера для питания, а также охотились на мегафауну региона.

Лагеря сезонных охотников обычно связаны с пещерами и скалистыми укрытиями, находящимися в горных районах на севере Мексики: "Найти сезонный лагерь охотников-собирателей под открытым небом очень сложно из-за его особенностей, и Санта-Исабель-Икстапан впервые дает нам такую возможность в бассейне Мексики", — добавила Патрисия.

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