Живые ископаемые. В пустыне обнаружили креветок-головастиков, которые были знакомы с динозаврами

Эти креветки-головастики живут на Земле вот уже около 550 миллионов лет и, похоже, неплохо себя чувствуют.

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"Волна" — песчаная ископаемая формация, расположенная на границе штатов Аризона и Юта на склонах Койот-Баттс плато Колорадо. Это место стало весьма популярным среди туристов и фотографов благодаря своим красочным и волнообразным формам. Но, похоже, теперь здесь появилась еще одна достопримечательность, пишет Daily Mail.

На этот раз внимание к "Волне" привлекли не невероятные пейзажи, а живые ископаемые, которые топтали Землю еще вместе с динозаврами около 550 миллионов лет назад и уверенно себя чувствуют и по сей день на планете.

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29-летнему туристу Адару Лейбовичу, который приехал насладиться здешними пейзажами удалось запечатлеть любопытных трехглазых созданий, которые спокойно плавали в луже посреди пустыни. Мужчина был так озадачен увиденным, что поделился видео своей "находки". Оказалось, что ему удалось встретиться с настоящими живыми ископаемыми — группой доисторических креветок Triops.

Эти креветки-головастики жили на Земле еще во времена динозавров, а их название появилось в честь греческого термина "трехглазый". Иногда Triops также называют креветками-головастиками из-за их длинных свисающих хвостов, а также "щитовыми креветками" — из-за их шлемообразного панциря.

[ + – ] Триопы — это ракообразные, живущие на планете около 550 миллионов лет Фото: Instagram/adarleibovitch

Эти доисторические ископаемые обладают двумя сложными глазами и небольшим глазком (или "простым глазом"), который располагается посередине и оснащен фоторецепторами, которые помогают существам обнаруживать свет.

Любопытно, что яйца триопов способны долгое время храниться в ожидании влаги, как только вода попадет на них они активизируются и начинают оживать. Этих существ также называют "креветками-динозаврами", потому что их внешний вид мало изменился по сравнению с окаменелостями, относящимися еще к девонскому периоду (419 — 359 миллионов лет назад), или более чем на 100 миллионов лет до того, как динозавры бродили по Земле.

На видео Лейбовича видно, как в скальном бассейне плавают четверо триопов. Несмотря на то, что людям крайне редко удается наблюдать этих доисторических существ, в прошлом году они также попались на глаза туристам, и тоже в Аризоне. Считается, что тогда причудливых существ пробудил ото сна сезон дождей, который обрушился на Аризону.

Отметим, что "Волна" является образованием, которое насчитывает около 190 лет и состоит из песчаных дюн, которые со временем превратились в скалы. Эти дюны уложены друг на друга и укреплены отложениями кальция, образующими причудливые вертикальные и горизонтальные узоры.

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