Живі викопні. У пустелі виявили креветок-пуголовків, які були знайомі з динозаврами

Ці креветки-пуголовки живуть на Землі ось уже близько 550 мільйонів років і, схоже, непогано почуваються.

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"Хвиля" — піщана копалина формація, розташована на кордоні штатів Арізона і Юта на схилах Койот-Батс плато Колорадо. Це місце стало дуже популярним серед туристів і фотографів завдяки своїм барвистим і хвилеподібним формам. Але, схоже, тепер тут з'явилася ще одна визначна пам'ятка, пише Daily Mail.

Цього разу увагу до "Хвилі" привернули не неймовірні пейзажі, а живі викопні, які топтали Землю ще разом із динозаврами близько 550 мільйонів років тому та впевнено почуваються й донині на планеті.

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29-річному туристу Адару Лейбовичу, який приїхав насолодитися місцевими краєвидами, вдалося сфотографувати цікавих триоких створінь, які спокійно плавали в калюжі посеред пустелі. Чоловік був так здивований побаченим, що поділився відео своєї "знахідки". Виявилося, що йому вдалося зустрітися зі справжніми живими викопними — групою доісторичних креветок Triops.

Ці креветки-пуголовки жили на Землі ще за часів динозаврів, а їхня назва з'явилася на честь грецького терміна "триокий". Іноді Triops також називають креветками-пуголовками через їхні довгі хвості, що звисають, а також щитові креветки — через їхній шоломоподібний панцир.

[ + – ] Тріопи — це ракоподібні, що живуть на планеті близько 550 мільйонів років Фото: Instagram/adarleibovitch

Ці доісторичні копалини володіють двома складними очима та невеликим оком (або "простим оком"), яке розташовується посередині й оснащено фоторецепторами, які допомагають істотам виявляти світло.

Цікаво, що яйця тріопів здатні тривалий час зберігатися в очікуванні вологи, як тільки вода потрапляє на них, вони активізуються та починають оживати. Цих істот також називають креветками-динозаврами, тому що їхній зовнішній вигляд мало змінився в порівнянні зі скам'янілістю, що належить ще девонському періоду (419 — 359 мільйонів років тому), або більш ніж на 100 мільйонів років до того, як динозаври бродили по Землі.

На відео Лейбовича видно, як у скельному басейні плавають четверо тріопів. Незважаючи на те, що людям украй рідко вдається спостерігати цих доісторичних істот, минулого року вони також потрапили на очі туристам і також в Аризоні. Вважається, що тоді химерних істот пробудив від сну сезон дощів, що обрушився на Арізону.

Зазначимо, що "Хвиля" є утворенням, яке налічує близько 190 років і складається з піщаних дюн, які згодом перетворилися на скелі. Ці дюни укладені одна на одну й укріплені відкладеннями кальцію, що утворюють химерні вертикальні та горизонтальні візерунки.

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