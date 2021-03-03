Умнее, чем кажутся. Каракатицы успешно прошли когнитивный тест, созданный для детей

Исследователи провели известный Стэнфордский зефирный эксперимент над группой головоногих моллюсков.

Каракатицы прошли успешно прошли когнитивный тест, который разрабатывался для детей. Об этом сообщает Science Alert.

Речь идет о довольно простом Стэнфордском зефирном эксперименте. В рамках теста детям давали зефир, но предупреждали, что если они не съедят лакомство в течение 15 минут, то получат еще один зефир и смогут съесть сразу два угощенья.

Способность откладывать удовлетворение демонстрирует такие когнитивные способности, как планирование будущего. Изначально тест проводился для изучения того, как развивается человеческое познание, в частности, с какого возраста человек может откладывать получение удовольствия, если получит большую выгоду позже.

Поскольку тест достаточно прост, его можно применить и к животным. Новое исследование показало, что лекарственная каракатица (Sepia officinalis) может воздержаться от утренней трапезы из крабового мяса, если будет знать, что на обед будет нечто вкуснее, например, креветки.

Команда исследователей во главе с Александрой Шнелл из Кембриджского университета также провела еще один тест, чтобы убедиться, действительно ли каракатицы могут проявлять самообладание.

Шесть каракатиц поместили в специальный резервуар с двумя закрытыми камерами с прозрачными дверцами, чтобы животные могли видеть, что находится внутри. В разных комнатах закуски отличались – в одной был кусок сырой королевской креветки, а в другой – более аппетитная живая креветка.

На дверях также были символы, которые каракатиц научили распознавать. Круг означал, что дверь откроется сразу, треугольник – через определенный промежуток времени, а квадрат – вовсе не откроется.

Куски королевской креветки помещались за дверью, которая открывалась немедленно, а живые креветки за дверью, которая открывалась с задержкой. Если каракатицы выбирала лакомство за открытой дверью, то живую креветку из соседней комнаты немедленно убирали.

В это же время, в контрольной комнате, за всегда закрытой дверью, креветка оставалась на протяжении всего теста.

Исследователи обнаружили, что все каракатицы решили дождаться своей любимой еды (живых креветок), но не дожидались лакомства из комнаты, которая была всегда закрыта.

"Все каракатицы в нашем исследовании могли ждать лучшей награды и терпели задержки до 50-130 секунд. Такой результат сопоставим с тем, что демонстрируют позвоночные с большим мозгом, такие как шимпанзе, вороны и попугаи", – говорит Шнелл.

Получается, что каракатица может проявлять самоконтроль, но не ясно почему. У таких видов, как попугаи, приматы и врановые, отсроченное вознаграждение было связано с определенными факторами. Например, эти виды могут использовать инструменты (дополнительное планирование), запасаться едой и быть социально ответственными.

Насколько известно ученым, каракатицы не используют инструменты, не запасаются пищей и не особо общаются друг с другом. Исследователи считают, что способность откладывать удовлетворение может иметь какое-то отношение к тому, как каракатицы добывают себе пищу.

"Каракатицы проводят большую часть своего времени маскируясь, выжидая и лишь очень короткий период времени выделяют на охоту. Так происходит из-за того, что каракатицы во время охоты теряют камуфляж и становятся уязвимыми для хищников. Мы предполагаем, что отложенное удовлетворение могло развиться как побочный продукт, поэтому каракатицы могут оптимизировать добычу, выжидая более лучшей еды", – подытожили ученые.