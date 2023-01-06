У Мексиці знайшли мисливський табір Льодовикового періоду: його знайшли завдяки кісткам

Нове дослідження допомогло переосмислити культурну пам’ятку Мексики та зрозуміти, як люди льодовикового періоду взаємодіяли з природою

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Згідно з новим дослідженням, велике скупчення кісток мамонтів, розташоване в Санта-Ісабель-Ікстапан в муніципалітеті Сан-Сальвадор-Атенко, Мексика, ймовірно, було сезонним мисливським табором, повідомляють Heritage Daily.

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Ще в 1954 році під час громадських робіт в Санта-Ісабель-Ікстапан виявили рештки мамонта, з подальшими відкриттями протягом наступних десятиліть. Пізніше знайшли останки ще одного мамонта, де під ребрами були три кам'яних знаряддя праці, а також сліди людської діяльності.

Ця пізніша знахідка стала першим прямим доказом взаємодії між людьми льодовикового періоду і мегафауною плейстоцену в басейні Мексики.

Відтоді можливі пастки для мамонтів в Тультепеку і велика кількість залишків мегафауни в Санта-Лючії, змусили дослідників з Національного інституту антропології та історії (INAH), що працюють у співпраці з Національною школою антропології та історії (ENAH), зосередити свою увагу на ділянці в Санта-Ісабель-Ікстапан в межах нового археологічного, геоархеологічного та палеоекологічного дослідження.

Патрісія Перес Мартінес з Лабораторії технологій мисливців-збирачів ENAH зазначила: "Сьогодні ми маємо нові методи і технології, які дозволять нам переоцінити місце не тільки з культурного рівня, дивлячись на людську взаємодію, але й зробити реконструкцію ландшафту, щоб визначити, як він змінювався, і дізнатися, чи користувалися перші поселенці не тільки мегафауною, але й чи використовували вони ресурси розташованого поблизу озера".

Дослідники розкопали шурфи для пошуку речових доказів і взяли зразки ґрунту для палеоекологічної реконструкції, яка дозволила інтерпретувати, що місце в Санта-Ісабель-Ікстапан було сезонним мисливським табором на березі озера Тескоко близько 9000 років тому, першим у своєму роді, знайденим в межах басейну Мексики.

Невеликі фрагменти риб'ячих кісток, знайдені разом із залишками вуглецю та мікропластівцями обсидіану, свідчать про те, що мешканці табору використовували ресурси озера для харчування, а також займалися полюванням на мегафауну регіону.

Табори сезонних мисливців зазвичай пов'язані з печерами і скелястими укриттями, що знаходяться в гірських районах на півночі Мексики: "Знайти сезонний табір мисливців-збирачів просто неба дуже складно через його особливості, і Санта-Ісабель-Ікстапан вперше дає нам таку можливість в басейні Мексики", — додала Патрісія.

Раніше Фокус писав про доісторичних креветок, яких виявили в Аризоні.