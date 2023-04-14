Здоровое питание не осудит. Ученые изобрели рецепт вкусных, питательных и полезных кексов

Здоровое питание и кексы несовместимые вещи: сахар, белая мука и жиры точно не улучшают здоровье. Однако благодаря новым исследованиям ученым удалось добавить этим вкусностям пользы для нашего организма.

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Недавнее исследование показало, что использование экстракта чашечки тропического растения Hibiscus sabdariffa может улучшить вкус, пользу для здоровья и продлить срок хранения кексов. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и натуральных пищевых красителей, Roselle является примером функциональной пищи, которая оказывает положительное влияние на здоровье и, возможно, снижает риск хронических заболеваний, сообщают SCITECHDAILY.

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Хотя кексы ассоциируются со вкусным лакомством, а не со здоровой пищей, однако недавнее исследование продемонстрировало, что определенный растительный экстракт может изменить наше восприятие кексов. Новый кекс под названием Roselle содержит экстракт чашечки тропического растения Hibiscus sabdariffa. Цветы гибискуса имеют красивый красный цвет, а экстракт чашечки содержит много ценных биологически активных соединений, таких как полифенолы, флавоноиды, бетаин и гибискусовая кислота. Все эти компоненты можно использовать и для разработки новых продуктов, которые могут оказать положительное влияние на здоровье, возможно, также снижая риск хронических заболеваний.

Кекс Roselle был создан в рамках проекта Re-FOOD — совместного норвежско-индийского проекта, направленного на использование и повышение ценности сырья пищевой промышленности. Его целью является достижение максимально возможного использования ресурсов в цепи создания стоимости продуктов питания. Проект также фокусируется на значимости натуральных растительных экстрактов для цвета, долговечности и влияния на здоровье в продуктах питания будущего.

В исследовании кексов 30 человек протестировали в общей сложности 17 вариантов рецептов, имея целью найти лучшую версию Roselle Фото: Nutritionally Enriched Muffins from Roselle Calyx Extract Using Response Surface Methodology

В исследовании кексов 30 человек протестировали в общей сложности 17 вариантов рецептов, имея целью найти лучшую версию Roselle по трем важным качествам: вкус и текстура, ценные питательные свойства и лучший возможный срок хранения без консервантов. Исследователи измерили и исследовали реакцию испытуемых на цвет, внешний вид, аромат, текстуру, пушистость, эластичность, свежесть и стойкость к разжевыванию выпечки. Исследователи использовали методику поверхности отклика, чтобы смоделировать и проанализировать, как на реакцию испытуемых влияют различные факторы, стремясь достичь максимально положительной реакции на тестируемое.

С точки зрения питательности результаты свидетельствуют о том, что экстракт гибискуса обеспечивает кексы высоким содержанием антиоксидантов, таких как фенолы — вещества, которые, как считают, способны предотвращать процессы в организме, что могут повредить клеточные мембраны или генетический материал в наших клетках. По сравнению с контрольным кексом Roselle получил наивысший общий балл приемлемости, со средним баллом 7 или более по девятибалльной шкале, а это приближается к тому, что исследователи называют "чрезвычайно приемлемым сенсорным качеством".

Хотя экстракт чашечки гибискусов, очевидно, приносит пользу здоровью, исследование кексов — это, прежде всего, хорошая новость для тех из нас, кто уже ест кексы. Поскольку в этом тесте для кексов есть сахар, насыщенные жиры и белая мука, его нельзя классифицировать как здоровую в Норвегии. Это исследование открывает новые возможности и подчеркивает потенциал натуральных растительных экстрактов для создания функциональных продуктов питания в будущем.

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