Замедляем старение. Ученые рассказывают о достижениях науки в анти-эйдж медицине

Область антивозрастных исследований развивается, и постоянно разрабатываются новые методы лечения. Давайте рассмотрим несколько самых последних и многообещающих достижений в области борьбы со старением.

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Направления анти-эйдж медицины достаточно разнообразны. Специалистами изучаются как новые фармакологические средства, так и влияние окружающей среды, наших действий, разнообразного питания и сна на скорость старения нашего организма.

Начнем с антивозрастных препаратов, которые могут оказаться эффективными:

1. Сенолитики

Сенолитики эффективны при лечении причин старения и могут предотвратить широкий спектр возрастных заболеваний.

Они действуют, разрушая стареющие клетки — поврежденные клетки, которые перестали делиться, но отказываются умирать. Стареющие клетки накапливаются с возрастом в очагах многих хронических нарушений и заболеваний, пишет The Epoch Times. Они могут выделять широкий спектр потенциально вредных или воспалительных молекул, которые повреждают окружающие ткани.

Было продемонстрировано, что удаление стареющих клеток замедляет старение, лечит возрастные заболевания и продлевает "продолжительность здоровья".

В отличие от продолжительности жизни, которая представляет собой общее количество лет, которые проживет человек, "продолжительность здоровья" — это то, сколько из этих лет человек будет считаться здоровым и свободным от болезней", — доктор Теодор Стрейндж, заведующий кафедрой медицины и гериатр Университета Статен-Айленда.

Некоторые часто изучаемые сенолитические соединения, которые легко получить из вашего рациона, включают:

Физетин, растительный флавоноид, содержащийся во многих фруктах и ​​овощах, включая клубнику, яблоки, лук и виноград.

Кверцетин, еще один растительный флавонол, который содержится в луке, красном вине, зеленом чае, яблоках и ягодах.

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2. Метформин

Есть много доказательств того, что метформин, лекарство от диабета, полученное из соединения, содержащегося в обыкновенной французской сирени, может сделать больше, чем помочь пациентам улучшить уровень сахара в крови.

Согласно критическому исследованию 2021 года, лекарство может даже замедлить старение.

В недавнем обзоре исследований сделан вывод о том, что эффективность метформина в уменьшении признаков биологического старения "отражает его силу и потенциал в качестве терапевтического средства, которое может воздействовать на важные механизмы, участвующие в старении".

Обзор исследований 2021 года показал, что препарат может не иметь такого эффекта у людей без диабета, но его способность снижать раннюю смертность, связанную с такими заболеваниями, как диабет, рак, сердечно-сосудистые заболевания и снижение когнитивных функций, может улучшить наше здоровье и продлить время, в течение которого мы живем.

Важно помнить, что метформин отпускается по рецепту и может иметь побочные эффекты, включая тошноту, рвоту и диарею. Его следует использовать только под руководством врача.

3. Предшественники NAD+

NAD+ является важной молекулой для жизни и здоровья. Она играет роль в энергетическом обмене, восстановлении ДНК и в процессах выживания или гибели клеток.

Старение сопровождается постепенным снижением уровня NAD+ в нашем организме.

Это снижение было связано с несколькими возрастными заболеваниями, включая снижение когнитивных функций, рак, нарушение обмена веществ и дряхлость. Предшественники NAD+ — это соединения, которые мы можем принимать для повышения уровня этого важного вещества в нашем организме.

Они включают различные формы витамина B3 (ниацина) — никотинамидрибозид и никотинамидмононуклеотид — и присутствуют в некоторых продуктах питания.

Никотинамидрибозид можно найти в коровьем молоке, а никотинамидмононуклеотид естественным образом содержится в таких продуктах, как бобы эдамаме, брокколи, капуста, огурец и авокадо.

Антивозрастная диета: ограничение калорий

Первое в своем роде рандомизированное контролируемое исследование, проведенное международной группой исследователей, показывает, что ограничение количества потребляемых калорий может замедлить темпы старения у здоровых взрослых.

Темпы старения измерялись метилированием ДНК участников (процесс добавления метильной группы к ДНК). Измеренный эффект был эквивалентен 2-3-процентному снижению скорости старения.

Предыдущие исследования подтверждают, что даже незначительное снижение темпов старения может иметь серьезные последствия для здоровья населения.

Кален Райан, научный сотрудник Центра старения Батлера при Колумбийском университете и соавтор исследования, говорит, что, хотя в исследовании были обнаружены доказательства того, что ограничение калорий замедляет темпы старения у людей, это может быть не для всех.

"Наши результаты важны, потому что они предоставляют данные рандомизированного исследования о том, что замедление старения человека возможно, — сказал Райан в своем заявлении. Они также дают нам представление о видах эффектов, которые мы могли бы искать в испытаниях вмешательств, которые могли бы понравиться большему количеству людей, таких как прерывистое голодание или ограниченное по времени питание".

Стрэндж отметил, что не существует ни одного лекарства или класса лекарств, которые бы значительно замедляли процесс старения и которые были бы одобрены для такого использования.

Важно отметить, что, хотя эти достижения являются многообещающими, большинство из них все еще находится на ранних стадиях исследований, и их еще предстоит полностью протестировать и доказать в испытаниях на людях.

Тем не менее, сохранение здоровых привычек по-прежнему является одним из наиболее эффективных способов увеличить продолжительность жизни и улучшить общее состояние здоровья.

К основным компонентам здорового образа жизни относятся:

Диета, богатая фруктами, овощами, цельными зернами и нежирным белком, может помочь снизить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет и некоторые виды рака.

Физическая активность имеет решающее значение для поддержания хорошего здоровья и увеличения продолжительности жизни. Регулярные физические упражнения могут помочь улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, поддерживать здоровый вес и снизить риск хронических заболеваний.

Хронический стресс может негативно сказаться на физическом здоровье и увеличить риск развития хронических заболеваний. Поиск здоровых способов справиться со стрессом, таких как медитация, йога или регулярные физические упражнения, может помочь снизить уровень стресса и улучшить общее состояние здоровья.

Достаточное количество сна необходимо для поддержания хорошего здоровья. Стремитесь к семи-девяти часам качественного сна в сутки и избегайте поздно ложиться спать или использовать электронные устройства перед сном, так как это может повлиять на качество сна.

Курение и чрезмерное употребление алкоголя — две нездоровые привычки, которые могут значительно сократить продолжительность вашего здоровья, повысив риск развития хронических заболеваний и рака. Отказ от курения и ограничение потребления алкоголя может оказать положительное влияние на общее состояние здоровья, что увеличивает как здоровье, так и продолжительность жизни.

"Что мы едим, остаемся активными физически и умственно, а также заботимся о себе — это лучшие способы замедлить процесс старения", — сказал Стрэндж.

Ранее Фокус писал о разных способах замедлить старение. Исследование показывает, что простое сокращение калорий позволит не только снизить скорость старения, но и риск смертности.