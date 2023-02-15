Уповільнюємо старіння. Вчені розповідають про досягнення науки в антиейдж медицині

Галузь антивікових досліджень розвивається і постійно розробляються нові методи лікування. Давайте розглянемо кілька останніх і перспективних досягнень у сфері боротьби зі старінням.

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Напрямки антиейдж медицини досить різноманітні. Фахівцями вивчаються як нові фармакологічні засоби, так і вплив навколишнього середовища, наших процесів, різноманітного харчування та сну на швидкість старіння нашого організму.

Почнемо з антивікових препаратів, які можуть виявитися ефективними:

1. Сенолітики

Сенолітики ефективні при лікуванні причин старіння і можуть запобігти широкому спектру вікових захворювань.

Вони діють, руйнуючи клітини, що старіють — пошкоджені клітини, які перестали ділитися, але відмовляються вмирати. Клітини, що старіють, накопичуються з віком в осередках багатьох хронічних порушень і захворювань, пише The Epoch Times. Вони можуть виділяти широкий спектр потенційно шкідливих чи запальних молекул, які ушкоджують навколишні тканини.

Було продемонстровано, що видалення клітин, що старіють, уповільнює старіння, лікує вікові захворювання і продовжує "тривалість здоров'я".

На відміну від тривалості життя, яке є загальною кількістю років, які проживе людина, "тривалість здоров'я" — це те, скільки з цих років людина буде вважатися здоровою і вільною від хвороб", — доктор Теодор Стрейндж, завідувач кафедри медицини та геріатр Університету Статен-Айленд.

Деякі сенолітичні сполуки, що часто вивчаються, які легко отримати з вашого раціону, враховують:

фізетин, рослинний флавоноїд, що міститься в багатьох фруктах та овочах, враховуючи полуницю, яблука, цибулю та виноград;

кверцетин, ще один рослинний флавонол, що міститься в цибулі, червоному вині, зеленому чаї, яблуках і ягодах.

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2. Метформін

Є багато доказів того, що метформін, ліки від діабету, отримані зі сполуки, що міститься у звичайному французькому бузку, може зробити більше, ніж допомогти пацієнтам покращити рівень цукру в крові.

Згідно з критичним дослідженням 2021 року, ліки можуть навіть уповільнити старіння.

У нещодавньому огляді досліджень зроблено висновок про те, що ефективність метформіну в зменшенні ознак біологічного старіння "відбиває його силу і потенціал як терапевтичний засіб, який може впливати на важливі механізми, що беруть участь у старінні".

Огляд досліджень 2021 року показав, що препарат може не мати такого ефекту в людей без діабету, але його здатність знижувати ранню смертність, пов'язану з такими захворюваннями, як діабет, рак, серцево-судинні захворювання та зниження когнітивних функцій, може покращити наше здоров'я і продовжити час, протягом якого ми живемо.

Важливо пам'ятати, що метформін відпускається за рецептом і може мати побічні ефекти, враховуючи нудоту, блювання та діарею. Його варто використовувати лише під керівництвом лікаря.

3. Попередники NAD+

NAD+ є важливою молекулою для життя і здоров'я. Вона відіграє роль в енергетичному обміні, відновленні ДНК й у процесах виживання чи загибелі клітин.

Старіння супроводжується поступовим зниженням рівня NAD+ у нашому організмі.

Це зниження було пов'язано з кількома віковими захворюваннями, враховуючи зниження когнітивних функцій, рак, порушення обміну речовин і старість. Попередники NAD+ — це сполуки, які ми можемо приймати для підвищення рівня цієї важливої речовини у нашому організмі.

Вони містять різні форми вітаміну B3 (ніацину) — нікотинамід рибозид і нікотінамід мононуклеотид — і присутні в деяких продуктах харчування.

Нікотинамід рибозид можна знайти в коров'ячому молоці, а нікотинамід мононуклеотид природно міститься в таких продуктах, як боби едамамі, броколі, капуста, огірок та авокадо.

Антивікова дієта: обмеження калорій

Перше у своєму роді рандомізоване контрольоване дослідження, проведене міжнародною групою дослідників, показує, що обмеження кількості споживаних калорій може уповільнити темпи старіння у здорових дорослих.

Темпи старіння вимірювалися метилюванням ДНК учасників (процес додавання метильної групи до ДНК). Виміряний ефект був еквівалентний 2-3-відсотковому зниженню швидкості старіння.

Попередні дослідження підтверджують, що навіть незначне зниження темпів старіння може мати серйозні наслідки здоров'я населення.

Кален Раян, науковий співробітник Центру старіння Батлера при Колумбійському університеті та співавтор дослідження, каже, що, хоча в дослідженні було виявлено докази того, що обмеження калорій уповільнює темпи старіння у людей, це може бути не для всіх.

"Наші результати важливі, тому що вони надають дані рандомізованого дослідження про те, що уповільнення старіння людини можливе, — сказав Раян у своїй заяві. Вони також дають нам уявлення про види ефектів, які ми могли б шукати у випробуваннях втручань, які могли б сподобатися більшій кількості людей, таких як уривчасте голодування або обмежене за часом харчування".

Стрендж зазначив, що не існує жодних ліків чи класу ліків, які б значно сповільнювали процес старіння і які були б схвалені для такого використання.

Важливо зазначити, що, хоча ці досягнення є перспективними, більшість з них усе ще перебуває на ранніх стадіях досліджень, і їх ще доведеться повністю протестувати та довести у випробуваннях на людях.

Тим не менш, збереження здорових звичок, як і раніше, є одним із найбільш ефективних способів збільшити тривалість життя і покращити загальний стан здоров'я.

До основних компонентів здорового способу життя належать:

Дієта, багата фруктами, овочами, цільними зернами та нежирним білком, може допомогти знизити ризик хронічних захворювань, таких як хвороби серця, діабет і деякі види раку.

Фізична активність має вирішальне значення підтримки хорошого здоров'я та збільшення тривалості життя. Регулярні фізичні вправи можуть допомогти покращити здоров'я серцево-судинної системи, підтримувати здорову вагу та знизити ризик хронічних захворювань.

Хронічний стрес може негативно позначитися на фізичному здоров'ї та збільшити ризик розвитку хронічних захворювань. Пошук здорових способів упоратися зі стресом, таких як медитація, йога або регулярні фізичні вправи, може допомогти знизити рівень стресу та покращити загальний стан здоров'я.

Достатня кількість сну необхідна підтримки хорошого здоров'я. Прагніть до семи-дев'яти годин якісного сну на добу й уникайте пізно лягати спати або використовувати електронні пристрої перед сном, оскільки це може вплинути на якість сну.

Куріння та надмірне вживання алкоголю — дві нездорові звички, які можуть значно скоротити тривалість вашого здоров'я, підвищивши ризик розвитку хронічних захворювань та раку. Відмова від куріння та обмеження споживання алкоголю може позитивно вплинути на загальний стан здоров'я, що збільшує як здоров'я, так і тривалість життя.

"Що ми їмо, залишаємося активними фізично та розумово, а також дбаємо про себе — це найкращі способи уповільнити процес старіння", — сказав Стрендж.

Раніше Фокус писав про різні способи уповільнити старіння. Дослідження показує, що просте скорочення калорій дозволить як знизити швидкість старіння, а й ризик смертності.