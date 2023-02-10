Вчені назвали спосіб уповільнити старіння: буде потрібно мінімум зусиль

Дослідження показує, що просте скорочення калорій дозволить як знизити швидкість старіння, так і ризик смертності.

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Століттями вчені б'ються над одним із головних питань — як уповільнити старіння. Дослідження проводяться у різних площинах, проте нові результати показують, що знизити швидкість старіння людини можливо навіть за мінімуму зусиль, пише Bloomberg.

У новому рандомізованому контрольованому дослідженні вчені з Колумбійського університету два роки спостерігали за двома групами реципієнтів. Перша — дотримувалася дієти з обмеженням калорій на 25%, а друга — дотримувалася звичайної дієти.

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До початку дослідження та після його закінчення вчені вивчили біомаркери у ДНК добровольців, які, як відомо, змінюються з віком. Результати виявилися дуже приємними. Вчені зауважили, що у реципієнтів, які дотримувалися дієти з обмеженням калорій, темпи старіння сповільнилися на 2-3%. Вчені також використали дані з раннього дослідження та виявили, що цей показник відповідає зниженню ризику на 10-15% і аналогічний тому, який відчуває курець, коли відмовляється від шкідливої звички.

За словами співавтора дослідження, наукового співробітника Колумбійського центру старіння Батлера, на цей момент вчені не можуть сказати, чи є довгострокове обмеження калорій доцільним для більшості населення планети.

Водночас вчені зазначають, що результати їх дослідження свідчать про те, що уповільнення людського старіння все ж таки можливе. Крім того, результати також дають вченим уявлення про види ефектів, які могли б стати позитивним бонусом для людей, які практикують переривчасте голодування або обмежене харчування.

Зараз команда продовжує дослідження, щоб зрозуміти, чи може уповільнення темпів старіння в короткостроковій перспективі мати довгострокові наслідки для здорового старіння.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що смерті від старості немає.