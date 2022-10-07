Учені розповіли, що смерті від старості не існує

Як зазначають експерти, з медичного погляду "померти від старості" не є фактичною причиною смерті. Насправді під цією фразою криється: помер через ускладнення, спричинені старістю.

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У віці 96 років у замку Балморал у Шотландії померла королева Єлизавета ІІ. Згідно з її нещодавно оприлюдненим свідченням про смерть, вона померла від старості, пише Discover Magazine.

Що це означає?

З медичного погляду "померти від старості" не є фактичною причиною смерті. Насправді під цією фразою криється: помер через ускладнення, спричинені старістю. Усі людські тіла старіють, хоч і з різною швидкістю. Незважаючи на це, вік може суттєво вплинути на те, як наші тіла реагують на травми та хвороби, які можуть призвести до смерті.

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Як ми старіємо?

За даними клініки Мейо, з віком наше тіло змінюється у багатьох планах. Щільність кісток і м'язів зменшується, кровоносні судини й артерії стають жорсткими, зір і слух менш гострими, а шкіра стоншується.

Це тому, що клітини в певних тканинах або повільніше регенерують, або взагалі регенерують. Наприклад, наша шкіра втрачає еластичність, тому що регенерація клітин із віком уповільнюється. Клітини мозку можуть жити довго, але не відновлюються після відмирання. Це може призвести до зниження когнітивних функцій.

Тим не менш, здорова дієта та регулярні фізичні вправи можуть допомогти уповільнити старіння.

Який вік впливає на здоров'я?

Який вік вважається старим? Є кілька джерел із кількома відповідями. Так, наприклад, до людей похилого віку за даними ВООЗ належать люди старше 60 років, за даними ООН — старше 65. ВООЗ ділить старість на три етапи: 60-75 років — літній вік, рання старість; 75-90 років — похилий вік, пізня старість; старше 90 років — старечий вік, довголіття.

Проте, як підкреслюють дослідники, немає точного віку для кількісної оцінки старості, оскільки багато людей віком від 60 до 70 років мають прекрасне здоров'я.

Старість не є основною причиною смерті, причина полягає у безлічі факторів, що призводять до смерті. Однак у міру того, як ми старіємо, і наш організм перестає регенерувати клітини або ми стаємо менш активними, наша здатність залишатися здоровим слабшає.

Наприклад, тривалий артрит або остеопороз можуть утруднити виконання фізичних вправ, що призведе до втрати щільності кісток і підвищеної втоми. У менш активних людей можуть розвинутися більш жорсткі кровоносні судини й артерії, що означає, що серцю доведеться працювати більше, щоб переміщати кров по всьому тілу. Зрештою, це може призвести до серцевої недостатності.

Літні люди також схильні до смерті від пневмонії та грипу, тому що їхні тіла недостатньо сильні, щоб боротися з хворобою. З віком наша імунна система виробляє менше В- та Т-клітин, які допомагають боротися з інфекцією.

Нагадаємо, що раніше експерти пояснили, чому в дорослому віці час летить так швидко. Як з'ясувалося, у міру старіння швидкість, з якою наш мозок отримує та обробляє зображення, поступово знижується, що призводить до цієї тимчасової невідповідності у спогадах.