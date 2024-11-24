Для тонкої талії: 7 корисних заправок для салату, від яких ви не поправитеся

Якщо ви хочете виключити калорійні магазинні соуси, розгляньте більш корисні альтернативи для заправки салатів. За допомогою кількох простих інгредієнтів ви можете приготувати свіжі й ароматні заправки вдома за лічені хвилини.

Салати — це здоровий варіант їжі, який може допомогти задовольнити ваші смакові рецептори і вгамувати голод. Додавання заправки може перетворити просту комбінацію продуктів на справжній шедевр. Але покупні заправки часто містять додану сіль і цукор, тому ви можете спробувати приготувати власну корисну заправку для салату з інгредієнтів, які, найімовірніше, є у вас у шафі. Про швидкі та корисні рецепти соусів, які не завдадуть шкоди вашій фігурі, пише British Heart Foundation.

Соус "Цезар"

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Ця оксамитова гладенька заправка містить знежирений йогурт, який надає їй кремової текстури без додавання насичених жирів. Додавання смаку за допомогою лимонного соку, гірчиці та часнику дає змогу уникнути більш високого рівня солі від сиру й анчоусів, які часто зустрічаються в готових магазинних соусах. Спробуйте використовувати його для приготування більш корисного салату.

Що знадобиться?

85 г простого знежиреного йогурту (підійде натуральний, живий або грецький)

1 ст.л. оливкової олії

1 ст.л. лимонного соку

1 ч.л. гірчиці

½ зубчика часнику, дрібно нарізаного (або ½ ч. л. меленого часнику)

свіжомелений чорний перець за смаком

Грецька заправка

У цьому рецепті часник і сушені трави додають глибину смаку заправці. Він добре поєднується з класичним грецьким салатом, приготованим із помідорів, огірків, невеликої кількості розкришеної фети та свіжого листя м'яти, або іншим салатом із хрусткого зеленого листя.

Що знадобиться?

6 ст.л. оливкової олії

2 ст. л. червоного винного оцту

1 ч. л. сушеного орегано (або сушеної суміші трав)

½ зубчика часнику, дрібно нарізаного (або ½ ч. л. меленого часнику)

свіжомелений чорний перець за смаком

Заправка тахіні

Фото: Freepik

Тахіні — це густа паста з насіння кунжуту. Вона має легкий горіховий присмак і гладку, кремову консистенцію. Невеликої кількості тахіні вистачить надовго, але оскільки різні продукти можуть відрізнятися, вам може знадобитися відрегулювати кількість води, що додається, щоб отримати бажану консистенцію. Ця кремова, лимонна заправка добре поєднується із середземноморськими овочами, як-от смажені баклажани та цукіні, а також із листовими салатами.

Що знадобиться?

2 ст. л. пасти тахіні

сік 1 лимона

6 ст.л. води

свіжомелений чорний перець за смаком

Французька заправка

Додавання гірчиці надає цій заправці пікантного смаку. У більш корисній версії використовується всього три простих інгредієнти і відсутній цукор, який часто зустрічається в покупній французькій заправці. Крім того, її легко приготувати, і вона пожвавить будь-який тип листового салату.

Що знадобиться?

6 ст.л. оливкової олії

2 ст. л. білого винного оцту

1 ч.л. діжонської гірчиці

свіжомелений чорний перець за смаком

Бальзамічний соус

Фото: Freepik

Це одна з найпростіших заправок. Вона складається всього з двох основних інгредієнтів, а класичний баланс солодких і гострих смаків означає, що вона добре поєднується з багатьма салатами. Спробуйте її з нарізаними свіжими помідорами або з вашим улюбленим зеленим салатом.

Що знадобиться?

6 ст.л. оливкової олії

2 ст. л. бальзамічного оцту

свіжомелений чорний перець за смаком

Лимонна заправка

Це чудовий варіант заправки для будь-якого салату. Свіжий, цитрусовий смак пожвавить будь-який салат. Щоб відчути справжній смак літа, спробуйте додати його в салат із пасти або булгура.

Що знадобиться?

6 ст.л. оливкової олії

3 ст.л. лимонного соку

цедра ½ лимона

1 ч.л. свіжого або сушеного чебрецю

свіжомелений чорний перець за смаком

Пряна заправка

Фото: Freepik

Пряні трави можуть надати стравам свіжого або ароматного смаку і є простим способом збільшити різноманітність зелені у вашому раціоні. Ця заправка готується легко, достатньо змішати свіжі трави з рослинною олією і може відрізнятися за смаком, залежно від виду використовуваної зелені.

Що знадобиться?

6 ст. л. оливкової, арахісової або кунжутної олії

2 ст. л. соку лимона, лайма або апельсина

2 ч. л. рубаної свіжої зелені

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця