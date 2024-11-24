Для тонкой талии: 7 полезных заправок для салата, от которых вы не поправитесь

Если вы хотите исключить калорийные магазинные соусы, рассмотрите более полезные альтернативы для заправки салатов. С помощью нескольких простых ингредиентов вы можете приготовить свежие и ароматные заправки дома за считанные минуты.

Салаты — это здоровый вариант еды, который может помочь удовлетворить ваши вкусовые рецепторы и утолить голод. Добавление заправки может превратить простую комбинацию продуктов в настоящий шедевр. Но покупные заправки часто содержат добавленную соль и сахар, поэтому вы можете попробовать приготовить собственную полезную заправку для салата из ингредиентов, которые скорее всего есть у вас в шкафу. О быстрых и полезных рецептах соусов, которые не принесут вреда вашей фигуре, пишет British Heart Foundation.

Соус "Цезарь"

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Эта бархатистая гладкая заправка содержит обезжиренный йогурт, который придает ей кремовую текстуру без добавления насыщенных жиров. Добавление вкуса с помощью лимонного сока, горчицы и чеснока позволяет избежать более высокого уровня соли от сыра и анчоусов, которые часто встречаются в готовых магазинных соусах. Попробуйте использовать его для приготовления более полезного салата.

Что понадобится?

85 г простого обезжиренного йогурта (подойдет натуральный, живой или греческий)

1 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. лимонного сока

1 ч.л. горчицы

½ зубчика чеснока, мелко нарезанного (или ½ ч. л. молотого чеснока)

свежемолотый черный перец по вкусу

Греческая заправка

В этом рецепте чеснок и сушеные травы добавляют глубину вкуса заправке. Он хорошо сочетается с классическим греческим салатом, приготовленным из помидоров, огурцов, небольшого количества раскрошенной феты и свежих листьев мяты, или другим салатом из хрустящих зеленых листьев.

Что понадобится?

6 ст.л. оливкового масла

2 ст. л. красного винного уксуса

1 ч. л. сушеного орегано (или сушеной смеси трав)

½ зубчика чеснока, мелко нарезанного (или ½ ч. л. молотого чеснока)

свежемолотый черный перец по вкусу

Заправка тахини

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Тахини — это густая паста из семян кунжута. Она имеет легкий ореховый привкус и гладкую, кремовую консистенцию. Небольшого количества тахини хватит надолго, но поскольку разные продукты могут отличаться, вам может потребоваться отрегулировать количество добавляемой воды, чтобы получить желаемую консистенцию. Эта кремовая, лимонная заправка хорошо сочетается со средиземноморскими овощами, такими как жареные баклажаны и цукини, а также с листовыми салатами.

Что понадобится?

2 ст. л. пасты тахини

Сок 1 лимона

6 ст.л. воды

свежемолотый черный перец по вкусу

Французская заправка

Добавление горчицы придает этой заправке пикантный вкус. В более полезной версии используется всего три простых ингредиента и отсутствует сахар, который часто встречается в покупной французской заправке. Кроме того, ее легко приготовить, и она оживит любой тип листового салата.

Что понадобится?

6 ст.л. оливкового масла

2 ст. л. белого винного уксуса

1 ч.л. дижонской горчицы

свежемолотый черный перец по вкусу

Бальзамический соус

Фото: Freepik

Это одна из самых простых заправок. Она состоит всего из двух основных ингредиентов, а классический баланс сладких и острых вкусов означает, что она хорошо сочетается со многими салатами. Попробуйте ее с нарезанными свежими помидорами или с вашим любимым зеленым салатом.

Что понадобится?

6 ст.л. оливкового масла

2 ст. л. бальзамического уксуса

свежемолотый черный перец по вкусу

Лимонная заправка

Это отличный вариант заправки для любого салата. Свежий, цитрусовый вкус оживит любой салат. Чтобы ощутить настоящий вкус лета, попробуйте добавить его в салат из пасты или булгура.

Что понадобится?

6 ст.л. оливкового масла

3 ст.л. лимонного сока

Цедра ½ лимона

1 ч.л. свежего или сушеного тимьяна

свежемолотый черный перец по вкусу

Пряная заправка

Фото: Freepik

Пряніе травы могут придать блюдам свежий или ароматный вкус и являются простым способом увеличить разнообразие зелени в вашем рационе. Эта заправка готовится легко, достаточно смешать свежие травы с растительным маслом и может быть отличаться по вкусу, в зависимости от вида используемой зелени.

Что понадобится?

6 ст. л. оливкового, арахисового или кунжутного масла

2 ст. л. сока лимона, лайма или апельсина

2 ч. л. рубленой свежей зелени

Напомним, 3 соуса, которые нужно немедленно выбросить из холодильника.

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