Вредно для пищеварения. Топ-3 соуса, которые нужно немедленно выбросить из холодильника

Соусы являются популярным дополнением ко многим блюдам, так как они могут придать вкус и текстуру различным блюдам. От классических соусов на основе томатов в итальянской кухне до соевого соуса умами в азиатских блюдах — возможности безграничны. Но, оказывается, есть соусы, которые могут навредить пищеварению.

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Как бы эти соусы ни придавали вкус пище, они могут навредить, если вы не будете потреблять их умеренно. Некоторые из этих соусов могут быть трудно перевариваемыми для некоторых людей и вызвать вздутие живота, задержку воды или дискомфорт в кишечнике. Кроме того, многие соусы в магазинах содержат консерванты, избыток сахара и натрия, что также может негативно повлиять на пищеварение. Об этом пишет She Finds.

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Соус Альфредо

Фото: Freepik

Соус Альфредо может быть вреден для пищеварения из-за его тяжелых ингредиентов, так как обычно его готовят из масла, сливок и сыра. Это может вызвать проблемы, особенно у людей с чувствительным желудком.

"Альфредо полон сливок, масла и сыра, которые могут вызвать проблемы у людей, чувствительных к лактозе, или тех, кто изо всех сил пытается переваривать пищу с высоким содержанием жира. Эта комбинация может привести к вздутию живота и ощущению тяжести, вялости", — говорит доктор Харш Шет.

Соус барбекю

Фото: freepik

Многие покупные соусы барбекю содержат добавленный сахар, часто в виде кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Употребление слишком большого количества сахара может привести к вздутию живота, газообразованию и другим проблемам с пищеварением, которые нарушают баланс кишечных бактерий.

Доктор Шет называет этот соус "скрытой сахарной бомбой" и добавляет: "Многие магазинные соусы барбекю полны сахара, который может вызвать вздутие живота, газы и дискомфорт, нарушая естественный баланс кишечника. Сахар также вызывает быстрые скачки уровня сахара в крови, что может повлиять на пищеварение".

Острый соус

Фото: Freepik

Большинство острых соусов содержат уксус или цитрусовые ароматизаторы, имеющие высокую кислотность. Эти ингредиенты могут раздражать слизистую желудка, особенно если вы склонны к кислотному рефлюксу, изжоге или страдаете гастритом.

"Капсаицин, соединение, которое делает острый соус острым, может расслабить мышцы пищевода, что приводит к кислотному рефлюксу. У некоторых большое количество острого соуса также может вызвать спазмы или диарею", — говорит доктор Шет.

Эти соусы, безусловно, могут добавить блюдам вкус и аромат, но чрезмерное употребление или регулярное потребление, особенно в больших количествах, может негативно повлиять на пищеварение у чувствительных людей. Лучше всего наслаждаться ими в умеренных количествах.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту