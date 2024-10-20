Шкідливо для травлення. Топ-3 соуси, які потрібно негайно викинути з холодильника

Соуси є популярним доповненням до багатьох страв, оскільки вони можуть надати смаку і текстури різним стравам. Від класичних соусів на основі томатів в італійській кухні до соєвого соусу умамі в азіатських стравах — можливості безмежні. Але, виявляється, деякі соуси можуть нашкодити травленню.

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Хоч би як ці соуси надавали смаку їжі, вони можуть нашкодити, якщо ви не споживатимете їх помірно. Деякі з цих соусів можуть бути важко перетравлюваними для деяких людей і викликати здуття живота, затримку води або дискомфорт у кишечнику. Крім того, багато соусів у магазинах містять консерванти, надлишок цукру і натрію, що також може негативно вплинути на травлення. Про це пише She Finds.

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Соус Альфредо

Фото: Freepik

Соус Альфредо може бути шкідливим для травлення через його важкі інгредієнти, оскільки зазвичай його готують з масла, вершків і сиру. Це може спричинити проблеми, особливо у людей із чутливим шлунком.

"Альфредо сповнений вершків, масла і сиру, які можуть викликати проблеми у людей, чутливих до лактози, або тих, хто щосили намагається перетравлювати їжу з високим вмістом жиру. Ця комбінація може призвести до здуття живота і відчуття тяжкості, млявості", — каже доктор Харш Шет.

Соус барбекю

Фото: freepik

Багато покупних соусів барбекю містять доданий цукор, часто у вигляді кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози. Вживання занадто великої кількості цукру може призвести до здуття живота, газоутворення та інших проблем із травленням, які порушують баланс кишкових бактерій.

Доктор Шет називає цей соус "прихованою цукровою бомбою" і додає: "Багато магазинних соусів барбекю сповнені цукру, який може спричинити здуття живота, гази і дискомфорт, порушуючи природний баланс кишечника. Цукор також спричиняє швидкі стрибки рівня цукру в крові, що може вплинути на травлення".

Гострий соус

Фото: Freepik

Більшість гострих соусів містять оцет або цитрусові ароматизатори, що мають високу кислотність. Ці інгредієнти можуть подразнювати слизову шлунка, особливо якщо ви схильні до кислотного рефлюксу, печії або страждаєте на гастрит.

"Капсаїцин, сполука, яка робить гострий соус гострим, може розслабити м'язи стравоходу, що призводить до кислотного рефлюксу. У декого велика кількість гострого соусу також може викликати спазми або діарею", — каже доктор Шет.

Ці соуси, безумовно, можуть додати стравам смаку та аромату, але надмірне вживання або регулярне споживання, особливо у великих кількостях, може негативно вплинути на травлення у чутливих людей. Найкраще насолоджуватися ними в помірних кількостях.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця