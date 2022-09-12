Вчені розповіли, чому в дорослому віці час летить так швидко

Більшість людей пам'ятають багато своїх спогадів саме з молодості. Їм здається, що тоді час не летів так швидко, але, як зазначають експерти, це зовсім не так.

Багатьом із нас, коли ми згадуємо літо з дитинства або час, проведений у школі, здається, що ці дні були нескінченними. Однак, коли спогади сягають дорослого життя, ми часто вважаємо, що час пройшов надто швидко, пише Studyfinds.

Зазвичай люди пояснюють це ще однією з багатьох особливостей, які приходять до нас з віком. Але, як показують дослідження вчених, у міру старіння швидкість, з якою наш мозок отримує та обробляє зображення, поступово знижується, що призводить до цієї тимчасової невідповідності у спогадах. Інакше кажучи, уповільнення швидкості візуалізації мозку призводить до прискорення сприйняття часу.

"Люди часто дивуються з того, як багато інформації вони пам'ятають з юності. Однак річ зовсім не в тому, що в минулому їхній досвід був важливішим, просто обробка даних відбувалася набагато швидше", — розповів вчений Адріан Бежан з Дюкського університету.

[ + – ] У міру нашого дорослішання, у нашому мозку також дорослішають нерви та нейрони, збільшуючись у розмірах та ускладнюючись

У міру нашого дорослішання, у нашому мозку також дорослішають нерви та нейрони, збільшуючись у розмірах та ускладнюючись. Отже, нові нейронні сигнали (спогади) мають пройти довший шлях, ніж у молодості. Наші нерви також погіршуються із віком, уповільнюючи потік електричних сигналів у нашій свідомості. Ці зміни означають, що для отримання та обробки нових ментальних образів та спогадів потрібно більше часу.

Як приклад, Бежан зазначив, наскільки частіше рухаються очі немовлят порівняно з дорослими. Діти обробляють зображення набагато швидше, ніж дорослі, що призводить до швидших рухів очей та швидкої інтеграції інформації.

Оскільки люди похилого віку обробляють набагато менше зображень протягом заданого періоду часу, ніж у молодості, здається, що час тече швидше.

"Сьогодення відрізняється від минулого, тому що в нас змінилося ментальне бачення, а не тому, що час почав різко дивуватися швидше. В юності дні тривають довше, тому що розум молодих людей отримує за один день більше образів, ніж той самий розум у старості", — підсумував Бежан.

Нагадаємо, що раніше вчені провели інше дослідження, під час якого вони з'ясували, що люди почали сприймати час уповільнено через пандемію Covid-19, яка призвела до зміни ритму життя.