Учені з'ясували, що люди змінили сприйняття часу: з чим це пов'язано

Учені вважають, що сприйняття часу в людей сповільнилося, і це пов'язано з пандемією Covid-19.

Дослідження бразильських учених показує, що пандемія Covid-19 змінила те, як люди сприймають перебіг часу. Більшість учасників дослідження заявили, що час почав іти повільніше, що вчені назвали відчуттям "розширення часу". А таке поняття як "тиск часу", коли людина майже нічого не встигає, практично зникло, повідомляє SciTechDaily.

Учені з Федерального університету ABC у штаті Сан-Паулу, що в Бразилії, опублікували результати свого дослідження, яке вони проводили за допомогою онлайн опитувань протягом 5 місяців у розпал пандемії ковіду. Спочатку в дослідженні вирішили взяти участь майже 4 тисячі осіб, але до кінця дослідження на всі запитання вчених відповідали лише 900 респондентів, 75% із яких були жінки.

Респонденти заповнювали спеціальні анкети протягом усього дослідження, де описували своє повсякденне життя й те, що відчували: сум, радість, самотність. Після цього вчені проаналізували отримані результати, щоб з'ясувати, як змінилося сприйняття часу в респондентів.

"Результати показали, що люди, які почувалися пригніченими та самотніми, вважали, що час іде набагато повільніше, ніж раніше. Але коли вони відчували дуже стресові ситуації, то час для них летів швидше", — говорить Андре Краво з Федерального університету ABC.

[ + – ] Дослідження бразильських учених показує, що пандемія Covid-19 змінила те, як люди сприймають перебіг часу. Більшість учасників дослідження заявили, що час почав іти повільніше, що вчені назвали відчуттям "розширення часу". Фото: lcsun-news.com

Дані показали, що в 65% респондентів час почав іти повільніше, а 75% заявили про те, що вони більше не мають відчуття нестачі часу. Вчені вважають, що пандемія вплинула на сприйняття часу в людини через те, що змінився сам ритм життя. Результати дослідження показали, що сприйняття часу сповільнилося в молоді.

"Хоча пандемія змінила уявлення учасників про час загалом, вона не вплинула на їхню здатність відчувати тривалість коротких періодів часу", — говорить Краво.

За словами вчених, на відчуття того, що час тече повільніше або швидше, впливають в основному два фактори: актуальність часу в конкретному контексті й непередбачуваність.

"Коли ви спізнюєтеся на роботу або ж чекаєте на когось, то здається, що час іде дуже повільно. Але коли ви на відпочинку, час летить просто непомітно", — каже Краво.

За словами вченого, сприйняття часу часто змінюється, коли ми згадуємо минуле.

"Коли ми думаємо про відпочинок чи подорожі, то здається, що це було так довго, хоча ці події могли тривати дуже короткий період часу. І навпаки, коли ми стоїмо в черзі, і це дійсно довго, то потім, коли ми згадуємо про це, нам здається, що ми зробили покупки дуже швидко", — каже Краво.

Як уже писав Фокус, учені розповіли, скільки часу можна сидіти на одному місці, щоб не померти раніше за термін.