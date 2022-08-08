Ученые выяснили, что у людей изменилось восприятие времени: с чем это связано

Ученые считают, что восприятие времени у людей замедлилось и это связано с пандемией Covid-19.

Исследование бразильских ученых показывает, что пандемия Covid-19 изменила то, как люди воспринимают течение времени. Большинство участников исследования заявили, что время стало идти медленнее, что ученые назвали ощущением "расширения времени". А такое понятие, как "давление времени", когда человек почти ничего не успевает, практически исчезло, сообщает SciTechDaily.

Ученые из Федерального университета ABC в штате Сан-Паулу, Бразилия, опубликовали результаты своего исследования, которое они проводили с помощью он-лайн опросов в течение 5 месяцев в самый разгар пандемии ковида. Изначально в исследовании решили принять участие почти 4 тысячи человек, но до конца исследования на все вопросы ученых отвечали только 900 респондентов, 75% из которых были женщины.

Респонденты заполняли специальные анкеты в течение всего исследования, где описывали свою повседневную жизнь и то, что они чувствую: грусть, радость, одиночество. После этого ученые проанализировали полученные результаты, чтобы выяснить как изменилось восприятие времени у респондентов.

"Результаты показали, что люди, которые ощущали себя подавленными и одинокими считали, что время идет намного медленнее, чем раньше. Но когда они испытывали очень стрессовые ситуации, то время для них летело быстрее", — говорит Андре Краво из Федерального университета ABC.

[ + – ] Исследование бразильских ученых показывает, что пандемия Covid-19 изменила то, как люди воспринимают течение времени. Большинство участников исследования заявили, что время стало идти медленнее, что ученые назвали ощущением "расширения времени" Фото: lcsun-news.com

Данные показали, что у 65% респондентов время стало идти более медленно, а 75% заявили о том, что у них больше нет ощущения нехватки времени. Ученые считают, что пандемия повлияла на восприятие времени у человека из-за того, что изменился сам ритм жизни. Результаты исследования показали, что восприятие времени замедлилось больше у молодых людей.

"Хотя пандемия изменила представление участников о времени в общем, она не повлияла на их способность ощущать продолжительность коротких периодов времени", — говорит Краво.

По словам ученых, на ощущение того, что время течет медленнее или быстрее, влияют в основном два фактора: актуальность времени в конкретном контексте и непредсказуемость

"Когда вы опаздываете на работу или же ожидаете кого-то, то кажется, что время идет очень медленно. Но когда вы на отдыхе, время летит просто незаметно", — говорит Краво.

По словам ученого, восприятие времени часто меняется, когда мы вспоминаем о прошлом.

"Когда мы думаем об отдыхе или путешествиях, то кажется, что это было так долго, хотя эти события могли продлиться очень короткий период времени. И наоборот, когда мы стоим в очереди, и это действительно долго, то потом вспоминая об этом нам кажется, что мы сделали покупки очень быстро", — говорит Краво.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, сколько времени можно сидеть на одном месте, чтобы не умереть раньше срока.