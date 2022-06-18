Ученые рассказали, сколько можно сидеть на одном месте, чтобы не умереть раньше срока

Длительное сидение на одном месте повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также повышает риск ранней смерти. Но этого можно избежать.

Международная группа ученых провела крупномасштабное исследование, которое охватило до 100 тысяч человек с разным уровнем доходов в 21 стране мира. Результаты подтвердили давно существующие теории о том, что длительное сидение на одном месте может свести человека в могилу, сообщает SciecneAlert.

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В ходе исследования ученые выяснили, что малоподвижный образ жизни негативно влияет на работу сердца и может увеличить риск ранней смерти. Как показывают результаты, длительное сидение на одном месте на работе, дома, в автомобиле сказывается на снижении эффективной работы организма.

Новое исследование показывает, что у человека, который сидит в течении от 6 до 8 часов возрастает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти на 12-13% по сравнению с теми, кто проводит в сидячем положении менее 4 часов. Если проводить сидя в одном положении более 8 часов, то риск возрастает до 20%, а в некоторых случаях эти риски могут вырасти до впечатляющих 30%, даже если сидеть от 5 до 8 часов в день.

[ + – ] В ходе исследования ученые выяснили, что малоподвижный образ жизни негативно влияет на работу сердца и может увеличить риск ранней смерти. Как показывают результаты, длительное сидение на одном месте на работе, дома, в автомобиле сказывается на снижении эффективной работы организма Фото: Pinterest

Ученые связывают разные показатели с тем, что, люди проводят время в сидячем положении в разных местах: на работе или дома. Также на показатели риска влияет уровень доходов: чем беднее человек, тем выше процент риска. По словам ученых, люди с более низким доходом проводят больше времени у телевизора и при этом хуже питаются.

Одним из главных выходов из ситуации ученые считают уменьшение количества времени, проведенного в сидячем положении и/или увеличение физических нагрузок на организм. Таким образом можно предотвратить развитие болезней сердца и не допустить преждевременной смерти.

Также в ходе исследования ученые обнаружили, что сидячий или малоподвижный образ жизни приводит к почти такому же уровню смертности, как и смерть от курения.

Ученые считают, что для людей, которые сидят больше 4 часов в день, нужно обязательно выделять как минимум полчаса для физических упражнений, что может снизить все вышеперечисленные риски на 2%. Чем больше физической активности, тем больше вероятность снизить риски еще на несколько процентов, считают ученые.

Исследователи указывают на тот факт, что за последние несколько лет в среднем люди стали проводить в сидячем положении на час больше своего времени.

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